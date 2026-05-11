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▲李泳知輸掉比賽當場露出驚慌表情，讓觀眾笑翻。（圖／YouTube＠차린건 쥐뿔도 없지）

韓國女星李泳知日前和aespa的中國籍成員寧寧邊喝酒邊玩接龍遊戲時，突然提議雙方打賭，輸掉比賽的人要捐款2000萬韓元（約新台幣43萬元），寧寧聽後欣然接受。觀眾本來以為兩人只是做效果，結果李泳知輸掉比賽後，真的掏錢了；作為贏家的寧寧也不落人後，同樣拿出2000萬韓元捐款行善，粉絲因此感動大讚她們真的是人美心善的偶像代表。李泳知主持的YouTube網路節目《雖然沒準備什麼菜》1日上傳寧寧作客的集數，只見兩人喝酒喝開了以後，開始玩起接龍遊戲；李泳知率先輸掉一場，她不服氣，提議跟寧寧再玩一輪，甚至對寧寧說：「妳喜歡捐款嗎？我很喜歡捐款，不然我們輸的人就大方捐錢吧！」寧寧聽後欣然同意，並提議2000萬韓元這個金額，李泳知也接受，雙方就順勢展開第二輪對決。結果當遊戲進行到「말띠（屬馬的意思）」這個韓文時，李泳知沒能順利接出下一個詞，當場吞敗。她過了幾秒才反應過來，驚慌笑喊：「所以我要捐2000萬韓元嗎？」真實反應讓現場笑翻。而在拍攝結束2週後，李泳知特地拿著捐款證書再度現身鏡頭前，透露自己已經完成捐款。她表示：「說出口的話就要做到。」並透露因拍攝地點是奶奶的故鄉，因此她將2000萬韓元捐給首爾陽川區的老人福利機構。不過李泳知也笑著澄清：「大家不要誤會，我不是每次喝酒都會灑2000萬的人，只是因為是有意義的事才這麼做。」她更形容自己的心情像是「賺5萬就捐4萬」一樣。影片最後，節目組也公開寧寧捐款給大韓紅十字會的證書。透露她雖然是遊戲勝利者，但仍願意自發性地跟進，捐出2000萬韓元。因此兩人合計捐給社福機構高達4000萬韓元（約新台幣86萬元），展現滿滿善意。消息曝光後，粉絲也紛紛留言大讚：「太帥了！不是100萬、1000萬，而是直接捐2000萬」、「居然一起捐款，友情太感人了」、「這才是真正的善良影響力」、「其實寧寧蠻厲害的，玩著對她來說是外語的接龍，甚至喝了酒，居然還贏了比賽」、「兩個真誠的人，都好漂亮」、「非常有誠信的偶像，我要向他們學習」。