醫美診所診間監視器爭議持續延燒，台北車站附近的聖宜診所日前遭消費者指控，診間內裝設錄影設備。對此，律師王至德在臉書表示，若診所主張已取得消費者事前同意，關鍵恐怕在於同意條款是否清楚、獨立且足以讓消費者理解。
王至德指出，看到第三家醫美診所因診間裝設監視器遭偵辦，他已經不感到意外。不過，這次聖宜診所表示有取得消費者事前同意，讓他思考，如果所謂同意條款只是藏在一份密密麻麻文件中的一小段文字，很多消費者可能根本不會注意到。
他進一步說明，錄影同意涉及的內容是「可能會讓自己的私密部位被錄影」這樣重要的事情。若消費者是在不夠清楚的情況下簽署文件，法院後續會如何看待，仍有討論空間。
王至德也表示，希望聖宜診所的錄影同意書是獨立出來讓消費者簽署，若是如此，診所要全身而退的機率可能較高。反之，若只是將同意內容放在一般文件角落，是否能被認定為充分告知與有效同意，恐怕會成為案件爭點。
他最後直言，仍無法理解為何會有人認為，可能拍到私密部位的錄影行為，可以不經過消費者同意。整起事件目前仍待檢警進一步調查釐清。
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他進一步說明，錄影同意涉及的內容是「可能會讓自己的私密部位被錄影」這樣重要的事情。若消費者是在不夠清楚的情況下簽署文件，法院後續會如何看待，仍有討論空間。
王至德也表示，希望聖宜診所的錄影同意書是獨立出來讓消費者簽署，若是如此，診所要全身而退的機率可能較高。反之，若只是將同意內容放在一般文件角落，是否能被認定為充分告知與有效同意，恐怕會成為案件爭點。
他最後直言，仍無法理解為何會有人認為，可能拍到私密部位的錄影行為，可以不經過消費者同意。整起事件目前仍待檢警進一步調查釐清。
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