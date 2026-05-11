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近期醫美診所接連被爆出，有針孔攝影機引發偷拍疑慮，備受社會關注。衛福部長石崇良今（11）日指出，過往隱私指引，在公共區域錄影不需要額外取得同意告知，但診間必須在患者知情下進行，後續會開會討論明確規定。國內連鎖醫美集團包含愛爾麗、光聖、聖宜、研醫明等陸續被爆出裝設針孔設備。石崇良說，分布在全國7至8個縣市，要求各縣市衛生局持續盤查，他也譴責行為不可取，將採最嚴厲處分，依法該停業的就停業。石崇良說，業者涉及違反《醫療法》不當洩漏病人資料、超收費用等 ，更可能違法個人資料保護，涉及特種個資的不當蒐集，屬刑事罪。石崇良表示，過去隱私指引，醫療院所錄影設備主要以以公共區域為主，如捷運、車站等，針對不特定人的錄影，並沒有特別要求告知同意。但若於診療空間錄影，則必須事先徵得病人同意。醫事司將開會議，要求醫療院所明確落實。