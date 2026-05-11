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▲木村心美準備了紫色繡球花，祝媽媽靜香母親節快樂。（圖／翻攝自木村心美IG）

▲木村拓哉母親節也不忘寵妻，送上粉色康乃馨給老婆。（圖／翻攝自木村拓哉IG）

日本天王木村拓哉與妻子工藤靜香結婚26年，夫妻感情始終甜蜜穩定，兩個女兒木村心美與木村光希近年也陸續在演藝圈發展。今年母親節，木村一家再度展現溫馨家庭氛圍，木村拓哉不只親自準備粉色康乃馨給老婆，兩位女兒也分別送上鮮花驚喜，讓不少粉絲看了直呼「根本理想家庭」。長女木村心美早在母親節前一天就搶先送上祝福，特地準備一束紫藍色繡球花送給媽媽，還忍不住在IG限時動態提前分享。從照片中可以看到，她精心挑選色調高雅的花束，看得出對媽媽滿滿心意。至於木村拓哉也沒缺席，母親節當天一早就在IG限動曬出一束粉色康乃馨，並附上「Happy Mothers Day」字樣，低調向工藤靜香表達愛意。雖然沒有多說甜言蜜語，但簡單舉動依舊閃翻大批網友，許多人也笑說：「木村簡直是完美男人！」收到家人送上的花束後，工藤靜香也立刻拍下照片分享到IG，藏不住滿滿幸福感。雖然小女兒木村光希沒有特別發文，但從工藤靜香公開的照片中，被眼尖粉絲發現其中一束粉紅牡丹搭配白色芍藥的花束，推測正是光希特別替媽媽準備的禮物。木村一家多年來一直被視為日本演藝圈代表性的明星家庭，夫妻結婚至今26年感情依舊穩定，兩個女兒也遺傳父母的高顏值與明星氣場。這次母親節一家四口用不同方式表達愛意，再度讓外界感受到濃濃家庭溫暖。