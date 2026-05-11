《高雄啤酒音樂節》即將於7月13日～5日舉行，這次卡司依然強大，TWICE成員子瑜將接棒娜璉，首度以solo歌手身分，在3日的場次登場，就連天王Rain也將出席，讓粉絲都非常期待。官方也在今（11）日公開售票時間，門票將於5月13日先開啟第一波優先購票，並於14日全面啟售。除此之外，活動座位圖與福利也全公開。
今年的《高雄啤酒音樂節》將於5月13日（三）中午12點在ibon售票系統全區優先購票，並於5月14日（四）中午12點全面開賣。這次共有6種票卷，超級搖滾區、搖滾A／B區、搖滾C／D區為座位，搖滾漫遊區、一般區、一般區啦啦隊限量票種則為站位，官方也公開了這次活動的座位圖。
粉絲可加購1元福利卷 還有啦啦隊見面會資格
除此之外，購買超級搖滾座位區、搖滾座位A/B/C/D區、搖滾漫遊區的粉絲，還可以用1元加購福利卷，也就是當日的國際藝人小卡組，在首次入場驗票時領取，但僅限於5月13日中午12點到5月19日晚間8點購票的人，才可以加購。
而一般區的粉絲，則可在5點入場前，獲得啤酒一罐，以及夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換），兩者皆數量有限。一般啦啦隊限量票種，則可另外獲得李雅英、李珠珢高雄啤酒音樂節限量版小卡套組，同樣是在首次入場驗票時領取，還有兩人的高雄啤酒音樂節啦啦隊見面會抽獎資格。更多資訊請至高雄啤酒音樂節官方IG。
子瑜將現身啤酒節 天王Rain也來了
本次出席藝人已陸續公開，7月3日有子瑜、FLARE U；7月4日有BTOB、Rain，李雅英與李珠珢將在3日與4日都現身；7月5日則有藝聲、RIIZE，超強卡司讓粉絲都非常期待。
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除此之外，購買超級搖滾座位區、搖滾座位A/B/C/D區、搖滾漫遊區的粉絲，還可以用1元加購福利卷，也就是當日的國際藝人小卡組，在首次入場驗票時領取，但僅限於5月13日中午12點到5月19日晚間8點購票的人，才可以加購。
而一般區的粉絲，則可在5點入場前，獲得啤酒一罐，以及夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換），兩者皆數量有限。一般啦啦隊限量票種，則可另外獲得李雅英、李珠珢高雄啤酒音樂節限量版小卡套組，同樣是在首次入場驗票時領取，還有兩人的高雄啤酒音樂節啦啦隊見面會抽獎資格。更多資訊請至高雄啤酒音樂節官方IG。
子瑜將現身啤酒節 天王Rain也來了
本次出席藝人已陸續公開，7月3日有子瑜、FLARE U；7月4日有BTOB、Rain，李雅英與李珠珢將在3日與4日都現身；7月5日則有藝聲、RIIZE，超強卡司讓粉絲都非常期待。