我是廣告 請繼續往下閱讀

白家綺新戲空降黃金時段 洪都拉斯酬勞大縮水

元元辣曬比基尼母女照 網友全看傻：根本姊妹

熊黛林揭19歲辛酸史 遭逼穿透視裝還被羞辱

《NOWNEWS今日新聞》今（12）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：民視八點檔戰局出現罕見調整，白家綺新戲《阿松與阿暖》空降黃金時段，也讓《豆腐媽媽》劇組面臨減量播出，主演洪都拉斯酬勞幾乎砍半；另外，元元母親節後公開與媽媽的比基尼同框照，超強基因驚艷全網；熊黛林則在節目中談及剛出道時遭羞辱往事，讓不少觀眾看了相當心疼。民視八點檔近期出現罕見變動，由白家綺、柯叔元及韓瑜主演的新戲《阿松與阿暖》突然宣布接檔黃金時段，導致原本由洪都拉斯、謝瓊煖等人主演的《豆腐媽媽》播出時間遭到壓縮。據悉，《阿松與阿暖》因跨平台合作排程，早在提案階段就已簽訂黃金時段播出，因此民視只好將《豆腐媽媽》原本完整時段砍半。時段變動也直接衝擊演員收入，傳出一線演員原本單集酬勞約4萬元，如今因播出量減少，只能領到約2萬4千元，幾乎等同打六折。雖然拍攝壓力略微降低，但收入大縮水仍讓不少演員私下抱怨，尤其日前才剛回歸劇組的洪都拉斯，原本被視為《豆腐媽媽》靈魂人物，卻碰上劇集被切時段，也讓整體士氣受到不小衝擊。30歲女星元元（吳婕安）日前在IG曬出與媽媽的比基尼合照，瞬間掀起網友暴動，照片中元元穿著白色綁帶比基尼搭配透膚罩衫，火辣身材與纖細腰線相當吸睛；不過更讓網友驚訝的，則是媽媽超誇張的凍齡狀態。元元媽媽身穿藍色透膚比基尼，低胸設計勾勒出成熟曲線，加上幾乎看不出年齡痕跡的外貌，讓大批網友驚呼「根本像姊妹」。元元也在貼文中感性表示，媽媽過去為了家庭犧牲很多，希望如今孩子長大後，媽媽能開始為自己而活，好好享受人生。暖心發文曝光後，不少粉絲直呼被母女情誼感動，更有人敲碗希望兩人未來一起拍攝寫真集。香港女星熊黛林近年重返演藝圈，近日她在節目《無限超越班4》中，首度公開談起剛出道時的黑暗經歷，她透露19歲初入行時工作機會極少，最窮時身上甚至只剩20元人民幣，只能靠朋友接濟與借錢度日。熊黛林回憶，當年曾靠朋友介紹到北京時裝周試鏡，好不容易取得走秀機會，卻被要求穿上極度暴露的透視裝，當她試圖表達不安時，卻遭導演當眾怒罵：「妳什麼東西？老子給妳機會，不演就滾。」面對現實壓力，她最終仍硬著頭皮完成演出，事後則躲起來痛哭。多年後再次談起這段往事，她依舊忍不住紅了眼眶，也讓外界看見明星光環背後不為人知的辛酸。