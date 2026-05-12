根據星巴克官網，今（12）日「第二杯半價」5月咖啡優惠外送合作活動，馥列白、經典紅茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂；輸入「週二星享日」優惠碼再折70元。星巴克表示，迎接5月30日國際抱貓日新品推薦，貓咪擁抱馬克杯、三花貓屁屁杯套、Bearista貓咪小熊與
狗狗小熊隨行收納袋，療癒開賣。CAMA CAFE表示，早餐咖啡「現折10元」優惠券再開放領取，「LINE Pay好康地圖」划算喝。
星巴克：半價多一杯！今再折70元 國際抱貓日新品：貓咪小熊收納袋
根據星巴克官網，foodpanda外送第二杯半價優惠，即日起至5月19日，活動期間點購兩杯大杯(含)以上馥列白、經典紅茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦周二最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」。
提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克國際抱貓日新品開賣！
迎接5月30日國際抱貓日，
星巴克推出一系列療癒系商品。「 貓咪日常馬克杯」580元與「貓咪擁抱馬克杯」580元；人氣貓屁屁新品推薦「三花貓尾便利單杯提袋」390元、「斑紋貓尾巴零錢證件掛牌」480元。
這次最可愛的莫過於星巴克Bearista小熊化身萌寵，打造「貓咪小熊隨行收納袋」600元、「狗狗小熊隨行收納袋」600元，該兩款同步為金星禮兌換商品，兌換條件為170顆星、或90顆星加300元。即日起於全門市與線上門市同步熱賣中。
CAMA CAFE：早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券領取
CAMA CAFE表示，5～6月早餐咖啡「現折10元」優惠活動再度開跑！即日起至6月30日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
LINE Pay表示，參加活動前請務必先進入LINE Pay，依序點選「設定」→「服務條款」→「行銷資訊提供政策」，確認頁面上方是否已勾選同意，如未同意將無法獲得活動回饋。
提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量30000張發完為止；本活動適用於全台CAMA CAFE門市（百貨型門市除外），且門市需已開通LINE Pay服務。
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