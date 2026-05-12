第37屆金曲獎將於6/27（六）在台北小巨蛋登場，入圍名單則於明（13）日公布，回顧去年有不少人氣歌手發片，《NOWNEWS今日新聞》整理出「最佳國語女歌手」、「最佳國語男歌手」熱門候選。其中天后蔡依林去年推出專輯《Pleasure》，距離她上次封后已隔了19年，在網路上呼聲極高，不過洪佩瑜、葛仲珊、蘇慧倫、曾沛慈等歌手也同樣來是洶洶，究竟最終入圍名單結果如何？成為一大看點，而記者也將帶讀者們帶來第一手資訊。
蔡依林入圍呼聲高 上次封后已是19年前
蔡依林去年睽違6年推出新專輯《Pleasure》以人性「七宗罪」為靈感，專輯一共收錄11首歌曲，而作為這張專輯的製作人，她這一次幾乎深度參與創作，更提到：「我知道我不是唱大歌的人，但我一定要把故事唱好。」蔡依林19年前曾憑著專輯《舞孃》拿下金曲獎「最佳國語女歌手」，雖之後專輯仍獲得金曲獎肯定，但卻總與歌后寶座擦身而過，去年帶著新專輯強勢回歸，也被視為是本屆金曲獎奪獎大熱門之一。
洪佩瑜去年發行第二張個人專輯《開 Still Moving》，以「身體的感受」為出發點打造十首新作，透過不同題材，展現「身體感受」的延展。洪佩瑜2023年憑著第一張專輯《明室》獲得金曲最佳新人獎，這次無論成績、口碑都獲得好評，入圍機率頗高。
葛仲珊曾獲得金曲獎「最佳新人獎」，睽違九年的專輯《soul.food 靈食》以自我療癒的視角，分享她這段時間的放鬆哲學與人生體悟，再度回歸歌壇她也成長了許多，更有望入圍本屆歌后。
蘇慧倫跨足影視歌三棲，去年回歸歌手身分並推出新專輯《輕重Aftersun》，整張專輯以「說書人」的角度，唱出人們在面對生命中的各種取捨、輕與重時的體悟與釋懷。跳脫昔日玉女形象，多了些生活歷練，蘇慧倫的唱功也被許多樂評形容具備「金曲級」的演唱實力。
曾沛慈登《浪姐》唱功被讚爆！自認「離金曲獎很遙遠」
自選秀節目出身的曾沛慈，去年發行第五張個人專輯《下週同樣時間 Stay Tuned》，近來她在陸綜《乘風2026》表現亮眼、唱功被形容是在「修音響」，不過出道18年至今仍未獲得金曲獎個人獎項肯定，對此曾沛慈曾認為自己離金曲獎很遙遠，不少粉絲也認為她有實力拿下一座歌后。
男歌手的部分同樣競爭十分激烈，像是盧廣仲、林宥嘉、張震嶽、陶喆、ØZI都被外界看好能入圍本屆「最佳國語男歌手」。
已是三金歌王的盧廣仲，去年推出第 7 張專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，這是他出道以來首張「全翻唱」情歌專輯，發行後立刻橫掃各大音樂排行榜，本就是實力派的他，今年依舊非常有機會能入圍多項大獎。
林宥嘉新專輯《Apples of Thy Eye》以「愛是王」為核心，傳達對世界的關懷，歌曲風格多變。林宥嘉分別於2012年、2013年、2017年3度角逐「最佳國語男歌手獎」卻總是鎩羽而歸，這次是否能入圍成為外界關注焦點。
張震嶽睽違12年發片 有望入圍金曲最佳男歌手
張震嶽出道至今累積許多代表作，多次入圍金曲獎的他，曾拿下「最佳國語專輯獎」、「評審團獎」，去年他睽違12年發行全新專輯《跟著感覺走》，以「生活即音樂」為概念，並具有鮮明的個人特色，並保留了張震嶽招牌的輕鬆與溫暖。
「華語R&B教父」陶喆新專輯《STUPID POP SONGS》，試著突破框架、挑戰音樂可能。過去陶喆無論是音樂實力或是唱功總受到評審們的青睞，是金曲獎的常客，也被視為是本屆入圍大熱門。
ØZI專輯《SWIRL》邀請中、日、韓歌手合作，打造一首首跨越語言與文化的歌曲，這次除了歌手的身分，更多的是以製作人的角度出發，對音樂向來很有想法的他，提到：「在製作這張專輯的過程裡，我很享受『想做什麼就做什麼』的創作狀態，依賴自己的審美來貫徹整張專輯的聽感。」
金曲獎入圍名單明公布 傳A-Lin獨扛主持大樑
第37屆金曲獎入圍名單公布記者會將於明日下午1點舉行，傳出今年由黃韻玲擔任評審團主席、歌后A-Lin獨扛主持大樑，而記者會當天找來流氓阿德、黃子軒、戴曉君、傻子與白癡、Karencici揭曉入圍名單。
第37屆金曲獎入圍名單公布記者會直播連結：www.youtube.com/@GMA_金
曲獎
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蔡依林去年睽違6年推出新專輯《Pleasure》以人性「七宗罪」為靈感，專輯一共收錄11首歌曲，而作為這張專輯的製作人，她這一次幾乎深度參與創作，更提到：「我知道我不是唱大歌的人，但我一定要把故事唱好。」蔡依林19年前曾憑著專輯《舞孃》拿下金曲獎「最佳國語女歌手」，雖之後專輯仍獲得金曲獎肯定，但卻總與歌后寶座擦身而過，去年帶著新專輯強勢回歸，也被視為是本屆金曲獎奪獎大熱門之一。
洪佩瑜去年發行第二張個人專輯《開 Still Moving》，以「身體的感受」為出發點打造十首新作，透過不同題材，展現「身體感受」的延展。洪佩瑜2023年憑著第一張專輯《明室》獲得金曲最佳新人獎，這次無論成績、口碑都獲得好評，入圍機率頗高。
葛仲珊曾獲得金曲獎「最佳新人獎」，睽違九年的專輯《soul.food 靈食》以自我療癒的視角，分享她這段時間的放鬆哲學與人生體悟，再度回歸歌壇她也成長了許多，更有望入圍本屆歌后。
曾沛慈登《浪姐》唱功被讚爆！自認「離金曲獎很遙遠」
自選秀節目出身的曾沛慈，去年發行第五張個人專輯《下週同樣時間 Stay Tuned》，近來她在陸綜《乘風2026》表現亮眼、唱功被形容是在「修音響」，不過出道18年至今仍未獲得金曲獎個人獎項肯定，對此曾沛慈曾認為自己離金曲獎很遙遠，不少粉絲也認為她有實力拿下一座歌后。
已是三金歌王的盧廣仲，去年推出第 7 張專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，這是他出道以來首張「全翻唱」情歌專輯，發行後立刻橫掃各大音樂排行榜，本就是實力派的他，今年依舊非常有機會能入圍多項大獎。
林宥嘉新專輯《Apples of Thy Eye》以「愛是王」為核心，傳達對世界的關懷，歌曲風格多變。林宥嘉分別於2012年、2013年、2017年3度角逐「最佳國語男歌手獎」卻總是鎩羽而歸，這次是否能入圍成為外界關注焦點。
張震嶽出道至今累積許多代表作，多次入圍金曲獎的他，曾拿下「最佳國語專輯獎」、「評審團獎」，去年他睽違12年發行全新專輯《跟著感覺走》，以「生活即音樂」為概念，並具有鮮明的個人特色，並保留了張震嶽招牌的輕鬆與溫暖。
「華語R&B教父」陶喆新專輯《STUPID POP SONGS》，試著突破框架、挑戰音樂可能。過去陶喆無論是音樂實力或是唱功總受到評審們的青睞，是金曲獎的常客，也被視為是本屆入圍大熱門。
ØZI專輯《SWIRL》邀請中、日、韓歌手合作，打造一首首跨越語言與文化的歌曲，這次除了歌手的身分，更多的是以製作人的角度出發，對音樂向來很有想法的他，提到：「在製作這張專輯的過程裡，我很享受『想做什麼就做什麼』的創作狀態，依賴自己的審美來貫徹整張專輯的聽感。」
金曲獎入圍名單明公布 傳A-Lin獨扛主持大樑
第37屆金曲獎入圍名單公布記者會將於明日下午1點舉行，傳出今年由黃韻玲擔任評審團主席、歌后A-Lin獨扛主持大樑，而記者會當天找來流氓阿德、黃子軒、戴曉君、傻子與白癡、Karencici揭曉入圍名單。
第37屆金曲獎入圍名單公布記者會直播連結：www.youtube.com/@GMA_金
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