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▲熊黛林剛出道時窮到只剩20塊。（圖／翻攝熊黛林微博）

女星熊黛林早年以模特兒身分出道，之後因與香港天王郭富城的戀情受到外界矚目，近年則逐漸重返螢光幕前，她近日在節目《無限超越班4》中，首度坦承自己剛踏入演藝圈時，曾遭遇許多不公平對待，一度窮到身上只剩下20元人民幣，去試鏡時還被要求穿透視服裝登台走秀，甚至辱罵「不演就滾」，讓當時的她相當受傷。熊黛林透露，自己19歲剛入行時發展並不順利，工作機會少得可憐，生活也十分拮据，當時她為了繼續留在演藝圈努力，不但四處找工作機會，還經常靠朋友幫忙與借錢度日，她坦言那段時間每天都活在焦慮與不安中，但即使如此，仍不願輕易放棄夢想，後來她透過朋友介紹，終於得到前往北京參加時裝周試鏡的機會，也成為她人生的重要轉折點之一。熊黛林當年好不容易通過試鏡後，卻被要求穿上尺度極大的透視服裝登台走秀，她當時因年紀尚輕，對服裝安排感到十分抗拒，也曾試圖向現場導演表達自己的不安與困難，不過她的反應並未獲得理解，反而當場遭對方怒罵，甚至被嗆聲「不演就滾」，她最終仍選擇硬著頭皮完成演出，但內心其實相當受傷。熊黛林表示，當時演出結束後，她一個人躲在角落崩潰大哭，覺得自己既委屈又無助，雖然多年過去，她如今已經成為知名藝人，也擁有幸福家庭，但每次回想起這段往事，心情仍會受到影響，她在節目中再度談起此事時，眼眶也忍不住泛紅，坦言這段經歷至今仍是心中的一道傷痕，許多觀眾看到後，也對她當年的遭遇感到相當心疼。熊黛林過去因與郭富城長達7年的戀情備受關注，分手後她嫁給富商郭可頌，婚後育有一對雙胞胎女兒，逐漸將重心放回家庭，近年她重新回歸演藝圈，也開始願意分享過去的低潮與真實心境，這次在節目中公開談論出道初期的黑暗經歷，不少網友都認為她相當勇敢，也重新認識到她一路走來其實並不容易。