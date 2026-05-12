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▲趙露思在泰國曼谷的演唱會上大秀性感舞姿。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）

▲趙露思在泰國演唱會上的服裝與演出尺度，在微博上引起話題。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）

▲趙露思另一款比基尼配高腰牛仔寬褲的造型，也引起不少討討論，被認為是另一種性感的呈現。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）

近日在泰國演唱會上大秀各種不同造型、甚至穿上性感馬甲大開M字腿的中國當紅花旦趙露思，前年底才爆出患失語症，還因為健康狀況不佳，有驚恐發作、呼吸困難等併發症，「病嬌」形象深入人心。不過她去年病癒復工，因劇集《許我耀眼》人氣又登頂，演唱會上熱力四射的表現，反而讓粉絲認為過於火辣，不太敢細看。趙露思9日晚間在泰國曼谷舉辦《Stay Romantic》演唱會，連換8種造型，但除了飄著仙氣的浪漫婚紗，以及有泰國當地風味的長裙外，就以黑色蕾絲馬甲與短褲最有話題。她還大秀勁歌熱舞，張開M字腿，連屁股蛋都露出，與劇集中的甜美模樣相差極大，更不像這一、兩年讓人印象深刻的病弱姿態，難怪粉絲一下子難以承受。有人在微博上寫道：「看到趙露思如今火辣性感的路子，很難相信曾經的她是靠甜妹風格出圈，這轉變堪稱兩極反轉。」更表示：「考慮到趙露思粉絲中小學生比較多，影響是不是不太好？」其他網友留言紛紛回應，有人認為她應該已被中國央視封殺，只好跨海開拓其他市場，也只能奮力一搏、走性感路線。但酸民也對她冷嘲熱諷：「這身材有啥好露的？」或是批評她：「這女人完全在模仿Lisa，澈底放飛自我了。果然假瘋之後，性情大變了。」卻也有人提出自己觀察出的問題：「很多一線的男女演員都喜歡辦演唱會圈錢，問題是唱不行跳也不行，真心懷疑他們的第一志願其實是當歌手，可是事與願違還是為了糊口當了演員，紅了有名氣資源再完成歌手夢。」趙露思的粉絲也不會坐視她被酸民修理，留言反駁道：「其實還好，不覺得怎麼樣，她又沒有搞色情，比較健康的性感而已。」她因為憂鬱症等狀況，暫時無法拍戲，跨足樂壇發行〈Look Yourself〉、〈Stop Pretending〉等歌曲，變成雙棲藝人，演唱會剛好讓她現場展現唱功，也吸引到不少粉絲來支持。