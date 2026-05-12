近日在泰國演唱會上大秀各種不同造型、甚至穿上性感馬甲大開M字腿的中國當紅花旦趙露思，前年底才爆出患失語症，還因為健康狀況不佳，有驚恐發作、呼吸困難等併發症，「病嬌」形象深入人心。不過她去年病癒復工，因劇集《許我耀眼》人氣又登頂，演唱會上熱力四射的表現，反而讓粉絲認為過於火辣，不太敢細看。

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▲趙露思在泰國曼谷的演唱會上大秀性感舞姿。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）
▲趙露思在泰國曼谷的演唱會上大秀性感舞姿。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）
趙露思甩病嬌形象性感開唱　穿黑色馬甲熱舞秀屁股蛋

趙露思9日晚間在泰國曼谷舉辦《Stay Romantic》演唱會，連換8種造型，但除了飄著仙氣的浪漫婚紗，以及有泰國當地風味的長裙外，就以黑色蕾絲馬甲與短褲最有話題。她還大秀勁歌熱舞，張開M字腿，連屁股蛋都露出，與劇集中的甜美模樣相差極大，更不像這一、兩年讓人印象深刻的病弱姿態，難怪粉絲一下子難以承受。

有人在微博上寫道：「看到趙露思如今火辣性感的路子，很難相信曾經的她是靠甜妹風格出圈，這轉變堪稱兩極反轉。」更表示：「考慮到趙露思粉絲中小學生比較多，影響是不是不太好？」其他網友留言紛紛回應，有人認為她應該已被中國央視封殺，只好跨海開拓其他市場，也只能奮力一搏、走性感路線。

▲趙露思在泰國演唱會上的服裝與演出尺度，在微博上引起話題。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）
▲趙露思在泰國演唱會上的服裝與演出尺度，在微博上引起話題。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）
酸民嘲諷趙露思沒啥好露　粉絲護航稱健康的性感

但酸民也對她冷嘲熱諷：「這身材有啥好露的？」或是批評她：「這女人完全在模仿Lisa，澈底放飛自我了。果然假瘋之後，性情大變了。」卻也有人提出自己觀察出的問題：「很多一線的男女演員都喜歡辦演唱會圈錢，問題是唱不行跳也不行，真心懷疑他們的第一志願其實是當歌手，可是事與願違還是為了糊口當了演員，紅了有名氣資源再完成歌手夢。」

趙露思的粉絲也不會坐視她被酸民修理，留言反駁道：「其實還好，不覺得怎麼樣，她又沒有搞色情，比較健康的性感而已。」她因為憂鬱症等狀況，暫時無法拍戲，跨足樂壇發行〈Look Yourself〉、〈Stop Pretending〉等歌曲，變成雙棲藝人，演唱會剛好讓她現場展現唱功，也吸引到不少粉絲來支持。

▲趙露思另一款比基尼配高腰牛仔寬褲的造型，也引起不少討討論，被認為是另一種性感的呈現。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）
▲趙露思另一款比基尼配高腰牛仔寬褲的造型，也引起不少討討論，被認為是另一種性感的呈現。（圖／翻攝自 趙露思工作室官微）

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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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