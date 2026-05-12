我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱狗（如圖，資料照片）曾在金曲獎上表演時，遇到麥克風沒聲音，工作人員三度更換都沒聲音。（圖／NOWNEWS攝影中心）

明（13）日即將揭曉第37屆金曲獎入圍名單，樂迷們除了屏息以待自家偶像是否上榜，每年的頒獎典禮現場也總是話題不斷。回顧過去兩年，金曲獎接連發生令全台震驚的大烏龍與放送事故，從艾怡良的頒錯人到熱狗的斷麥危機，至今仍是觀眾印象深刻的經典畫面。在2023年第34屆金曲獎上發生了烏龍事件，頒獎人艾怡良在頒發「最佳單曲製作人獎」時，因誤將評審團主席陳建騏的簽名看成得獎者，加上看不懂草寫字向現場求救，導致司儀誤引導陳建瑋上台領獎。當陳建瑋感言講到一半，艾怡良才尷尬上台致歉，表示得獎者其實是JADE的嘟嘟與AJ。陳建瑋當時幽默自嘲「我現在變成頒獎人了」，化解現場尷尬氣氛。事後艾怡良痛哭道歉，經紀人左光平也表示每個意見都接受，這場意外也成為該屆金曲討論度最高的一幕。在2024年第35屆金曲獎演出時，還有另外一則放送事故，當時熱狗正準備大唱〈約翰屈伏塔〉，沒想到麥克風竟完全沒聲音，隨後工作人員連換三支麥克風依然全數故障，讓身經百戰的熱狗當場在舞台下跪大喊：「這是演出事故，不是我的問題。」 要求重新表演一次。主辦單位台視事後也正式發出聲明向他道歉。事後熱狗在社群回憶，其實自己早就是「斷麥體質」，去年在《本色音樂祭》也曾氣到當眾丟麥克風，還好有瘦子E.SO緊急遞麥救場。對比金曲獎上的冷靜反應，熱狗曾幽默自嘲，台上的沉著是從無數次失控中學來的。