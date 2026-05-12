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臺中市一名男子深夜準備寄送包裹，聲稱寄的是「鞋子」，卻被巡邏員警一句話當場拆穿。原來鞋子只是掩護，裡面竟藏有提款卡與密碼，幸好遇到雞婆員警主動提醒查問，才成功阻止男子成為詐騙集團的人頭帳戶。臺中市政府警察局第六分局西屯派出所警員陳鐸元、劉宥佐，於日前執行巡邏勤務，行經轄內一處寄貨站時，發現一名男子正在店內準備寄送包裹便主動上前關心。員警起先詢問寄送物品內容，男子一開始表示只是寄送「鞋子」，但員警憑藉過去處理詐騙案件的經驗，隨口提醒：「確定是鞋子嗎？不是寄提款卡吧？很多詐騙都叫人把卡藏在包裹裡寄出去。」沒想到這句話竟讓男子當場愣住，神情明顯慌亂，才坦承自己其實就是要寄送提款卡。員警隨即查看包裹內容，發現包裹內確實放有一雙鞋子，但鞋內藏有一張提款卡，且以紅包袋包裝，紅包袋上更是寫有銀行帳號及密碼，經了解，該名梁姓男子（20歲）表示，因想申請貸款，才會遭不明人士以話術誆稱需先寄送提款卡提供「審核」，待審核通過後，貸款金額才會撥入指定帳戶，而梁男信以為真，才依對方指示將提款卡藏入鞋內準備寄出。警方當場向男子說明詐騙集團慣用手法，並提醒若將提款卡與密碼交付他人使用，極可能淪為人頭帳戶，不僅會被詐騙集團利用進行詐騙或洗錢，還可能涉及違反洗錢防制相關法令，後果嚴重。經警方耐心解說後，男子才恍然大悟，當場打消寄送念頭，並對警方及時提醒表達感謝。警方呼籲，詐騙集團常以「辦理貸款」、「快速放款」等理由，要求民眾提供或寄送提款卡、存摺或金融帳戶資料，民眾務必提高警覺，切勿將金融帳戶資料交付他人，以免在不知情的情況下淪為詐騙集團幫兇，甚至觸法受罰。