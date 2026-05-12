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▲李威（右）與妻子簡瑀家（左）與受害者家人和解，獲得輕判。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

台北市精舍命案歷經長時間審理後，台北地院今（12）日正式宣判，被信徒尊稱為「上師」的佛學作家王薀（本名王江鎮），遭認定涉入信徒蔡姓女子受虐致死案，依傷害致死罪判處12年徒刑，至於被視為核心成員的3名女護法幹子昀、梁碧茵與游秀鈴，也分別被判處10年徒刑，藝人李威與妻子簡瑀家與家屬達成和解，獲判1年10個月緩刑5年，全案仍可上訴。案件中備受矚目的藝人李威與妻子簡瑀家，也因曾在現場而遭起訴，檢方指出李威在偵查期間一度轉為汙點證人，協助交代案情，但後來開庭時改口否認參與施暴，只承認自己當時在場。法院最終判李威1年10月、緩刑5年；簡瑀家則判1年8月、同樣緩刑5年，由於2人已與死者家屬達成和解並完成賠償，家屬也同意從輕量刑，因此成為此次判決的重要考量之一。根據檢警調查，蔡姓女信徒追隨王薀超過20年，長期協助處理團體帳務，後來因財務問題與是否剃度出家等因素，疑似遭王薀記恨，2024年7月蔡女被帶往信徒聚會場所，以「研討」名義遭多人集體羞辱與體罰，過程中她被迫反覆跪拜、起身，還遭推擠、踹踢與辱罵，長達數小時後終於體力不支倒地昏迷，隔天被發現死亡，法醫認定死因與橫紋肌溶解症有關。檢方指出，蔡女倒地後並未立即被送醫，反而被信徒用手推車載運，再以透明雨衣與膠帶包覆固定，在颱風夜中推回精舍，直到隔日上午確認死亡後，相關人士才向警方報案，並一度聲稱是不明原因身亡，不過警方發現死者身上有大量瘀青與傷勢後，進一步追查才揭開整起命案真相。案件曝光後，也讓外界對該宗教團體的運作方式與精神控制問題產生高度關注。面對指控，王薀與多名信徒始終否認施暴，辯稱蔡女可能因天氣炎熱導致中暑與身體不適，強調所謂「研討」只是協助對方穩定情緒的訓練活動，不過蔡女家屬當庭痛批說法荒謬，認為妹妹多年來無償替團體付出，最後卻遭到集體霸凌與虐待，蔡女姊姊更在法庭上情緒潰堤，怒斥該團體毫無憐憫與慈悲之心，也讓旁聽民眾相當震撼。