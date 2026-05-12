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▲李寶藍（左）19年前被傳出與銀赫（右）有緋聞。（圖／翻攝동해물과 백두은혁YouTube）

▲李寶藍（左）19年前被傳出與銀赫（右）有緋聞。（圖／翻攝동해물과 백두은혁YouTube）

▲韓國女團SeeYa回歸，勾起不少粉絲回憶殺。（圖／翻攝동해물과 백두은혁YouTube）

韓國女團SeeYa在2011年宣布解散後，近日正式宣布重組回歸，並將推出全新正規專輯《First, Again》，成員們日前登上Super Junior東海與銀赫主持的YouTube節目《要來這邊嗎》，沒想到節目一開場就提起19年前的舊緋聞，讓現場瞬間笑成一片。尤其成員李寶藍談到當年與銀赫被傳戀愛時，更忍不住當場吐槽，直喊「真的受夠了」，再次掀起粉絲回憶殺。當年緋聞起因發生在2007年的《夢想演唱會》，當時所有藝人最後一起登台謝幕，銀赫經過李寶藍身邊時，順手拍了一下她的頭，沒想到這個小動作竟被媒體放大解讀，之後甚至出現兩人交往傳聞。李寶藍回憶起這段往事時依舊相當無奈，強調兩人當時只是朋友關係根本沒有交往，卻因為一個普通互動被誤會多年，也讓她哭笑不得。節目組這次還特地找出當年的影片與新聞報導，在現場重新播放給大家看，東海看完後忍不住笑說，那畫面根本不像情侶互動，比較像朋友之間在說「我先走了」。銀赫也親自澄清，表示如果真的在交往反而不太可能做出那麼自然又大方的動作，他坦言當時完全沒想到一個拍頭舉動，會被外界聯想成戀愛關係，讓現場眾人全都笑翻。李寶藍則在節目中透露，這段緋聞即使過了快20年，至今仍時不時被拿出來討論，讓她感到相當無奈，她直言自己真的已經聽到受夠，甚至開玩笑說「都是因為銀赫」，讓現場氣氛十分輕鬆，其實當年新聞曝光後，雙方公司也立刻否認戀情，表示兩人只是認識多年的朋友，但因兩人在偶像圈都有一定知名度，因此緋聞還是延燒了很長一段時間。SeeYa由南奎里、金延智與李寶藍在2006年組成，當年憑藉抒情曲風與實力唱功累積高人氣，不過團體後來經歷成員更換與解散，讓許多粉絲感到可惜，如今時隔15年重新合體，也讓大批歌迷相當期待，她們日前已先推出先行曲〈Still Here, Still Us〉，並預計於14日發行正規專輯《First, Again》，消息曝光後立刻掀起韓流老粉熱烈關注。