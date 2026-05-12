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台北「安鼠之亂」引起全國對鼠患的憂心，台中市長盧秀燕這幾天強力宣傳16日上午將展開全市625里大清掃，維持漢他病毒零確診紀錄。綠營市議員周永鴻譏「老鼠不會在大馬路上等你掃」，市府要做的是落實側溝清疏、孔洞封堵、廚餘管理，而不是辦一場全市大動員、找志工掃馬路擺拍的公關秀，讓大家覺得市府有在做事。盧秀燕這幾天強力宣傳，已正式啟動「台中NO鼠」計劃，本週六上午將展開全市625里大清掃，今（12）日主持市政會議時，主動談到鼠患防治，她表示台中市已連續2年維持漢他病毒零確診的紀錄，但不能掉以輕心，市府各局處總動員，針對包括市場、商圈展開清潔消毒。由於漢他病毒的初期症狀與感冒很類似，有時醫護人員可能稍微疏忽，衛生局全面通知醫療院所提高警覺，加強辨識與通報工作。盧秀燕說，老鼠很聰明，如果只掃一區，牠們就會竄逃到別區，所以全市同一個時段一起動員防堵是非常關鍵的，任何傳染病或蟲鼠害的防治都具高度專業性，不是隨便掃一掃就好，台中市政府首創環境清理的SOP指南，會明確告訴大家防治的重點。市議員周永鴻說，市府規劃的跨局處「台中No鼠」計畫，防治措施方向大致正確，但盧秀燕一再把整件事包裝成625里全民大掃除，讓人擔心一場專業的鼠患防治，淪為動員志工在馬路上擺拍掃地的表面功夫。周永鴻指出，老鼠不會在大馬路上等你掃，牠們躲在側溝、下水道、市場攤位下方、工地廢棄物堆、管線孔洞、廚餘堆積點這些看不到的地方。市府要做的是強攻這些熱點，而不是辦一場全市大動員，讓大家覺得市府有在做事。周永鴻強調，台中廚餘去化至今幾近失能，廚餘堆積本身就是鼠患最大的溫床，根源問題不解決，掃再多馬路也擋不住老鼠。他要求市府落實計畫、強攻熱點，把資源放在看不到但真正有效的地方，不要讓防鼠變成一場公關秀。