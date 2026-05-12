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▲台北市公園花圃出現老鼠洞。（圖／陳怡君辦公室提供）

北市近期爆發鼠患，市府展開全市滅鼠大作戰。不過，台北市議員陳怡君今(12)日於議會質詢時指出，全市滅鼠大作戰，各局處急就章匆匆動員、亡羊補牢的結果，就是「鼠洞埋不住、春風吹又生」，不僅鼠患問題未實質解決，更導致疑似誤食的鳥類曝屍在鼠洞旁邊，不僅對生態平衡造成影響，更加深了病媒傳染的疑慮。陳怡君拿出上週六拍攝影片指出，不只是中山區建國高架橋下來兩旁行道樹的花圃出現鼠洞，就連松山區鬧區路邊，人來人往車水馬龍，路面看似平靜，但仔細觀察人行道的路樹植栽，底下早已千瘡百孔，光是一顆樹幹根部就佈滿11個鼠洞，可見老鼠已在底下挖掘成「一樹一巢穴的」連通管道，每顆路樹配上多個鼠洞，就形同老鼠專用的地下捷運出入口。陳怡君說，誇張的是，僅僅一條路上的人行道花圃，隨手一算就布滿近20個鼠洞，看到的民眾都會感到頭皮發麻，而市府竟全然未覺，簡直離譜至極，陳怡君議員怒轟，該處身處商業精華區且鄰近國小，人流如此頻繁，市府竟然視若無睹！這種荒唐的疏漏，讓人高度懷疑處理鼠患根本就是虛應故事、敷衍了事！不僅如此，陳怡君更發現還有一處人行道上，不但出現鼠洞之外，更離譜的是，二個人行道花圃鼠洞旁竟出現大型鳥類屍體。陳怡君說，距前一顆鼠洞的行道樹才幾步之遙，就發現到下一顆路樹下方不僅有鼠洞，樹幹旁還伴隨著鳥屍，不知是否因為誤食老鼠藥而毒發死亡？但如此駭人的景象，竟成了台北市都會區的日常。陳怡君也質疑究竟這樣的機率有多高？走沒幾步一次就發現二個鼠洞跟二隻鳥屍，質疑鳥類是被老鼠藥下毒，成為老鼠的替死鬼。陳怡君說，市府的補救措施顯然流於形式。儘管20多處鼠洞已於昨日填補，但其材質竟是鬆軟土壤搭配枯葉，在專業防治眼光下無異於掩耳盜鈴。陳怡君呼籲市府不應採取「急救章」的心態應付了事，僅憑軟泥枯葉，根本擋不住鼠患的捲土重來，而有些鼠洞明顯又被老鼠從洞內強行挖開「重見天日」。陳怡君批這根本就是玩假球，且毫無意義的表面功夫，除了累死基層人員之外，對改善環境根本毫無幫助。陳怡君質疑，市府在鼠患防治上的作為，到底有否進行詳盡的規劃及效果評估？抑或只是市長蔣萬安為了宣示魄力而搏版面？市府急就章、匆忙動員，頭痛醫頭、腳痛醫腳的作法，究竟是一場滅鼠烏龍秀，還是意外的衍生出另一場「老鼠大風吹」的生態災難。陳怡君也點出蔣萬安雖然大動作來個12區誓師大會，表示清理環境防治鼠患的作為，但其實說穿了就是「再一次例行性的大掃除」根本就是毫無新意。陳怡君肯定12區各行各業及里長、社區用心維護環境，市府除了對商業區、市場周邊進行環境清消，但台北市有很多公共環境及私人領域，都存有衛生疑慮的角落。陳怡君舉出建國北路橋下，民眾要走到停車場的一塊空地，她每走一步都要小心翼翼踩到狗屎，從狗屎的髒亂風化惡臭的慘狀來看，市府相關單位任由該地淪為公衛死角。陳怡君嚴正要求，市府必須正視日益嚴峻的鼠患問題，絕不可抱持逃避或掩蓋真相的鴕鳥心態。無論是公部門管轄地還是私人領域，都應同步啟動高強度的滅鼠計畫，全面落實環境清消與公衛治理。