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鴻海近日驚爆傳出遭駭客勒索攻擊，該公司的美國威斯康辛州廠日前爆發大規模IT系統異常事件，導致部分產線被迫停工，鴻海先前針對此事是以「technical issue（技術性問題）」說明，並啟動應變機制，然而沒想到，勒索軟體組織Nitrogen Ransomware昨日在暗網發布訊息，聲稱掌握鴻海高達8TB、超過1100 萬份內部檔案。對此，鴻海目前尚未證實，詳細情形及狀況仍有待釐清。目前鴻海尚未證實遭受勒索軟體攻擊，也未承認存在資料外洩或贖金勒索情形。然而根據美國威斯康辛州當地媒體《TMJ4 News》報導，以及監控美國關鍵服務中斷事件的平台DysruptionHub所揭露的資訊，從員工描述、內部通知到系統癱瘓範圍來看，整起事件已呈現出典型「營運中斷型（Operational Disruption）」資安事故特徵。根據報導， 鴻海威洲廠區自5月1日起陸續出現大規模網路異常，影響範圍涵蓋Wi-Fi無線網路、廠區內部電腦、打卡與工時系統、AD登入與驗證機制，以及內部工作站與生產環境。有鴻海內部員工接受當地媒體採訪透露，現場人員被要求停止登入系統，並改以紙本方式紀錄工時，甚至有保全要求員工將手機移除Wi-Fi連線。由於異常持續數日，部分產線已被迫停工。對此，鴻海當時回應指出，公司已啟動緊急應變機制，並逐步恢復部分IT系統功能，同時強調整體生產與交付仍維持穩定。不過，針對事故原因、受影響系統範圍、是否涉及駭客攻擊、是否有資料外洩，以及對威州廠產線與營運的實際衝擊，鴻海尚未進一步說明。然而，就在鴻海並未進一步說明狀況，也未證實是否遭受駭客攻擊之際，Nitrogen Ransomware已進一步於暗網公布更多細節，聲稱從Foxconn威斯康辛州Racine County廠區竊取高達8TB資料，總檔案數超過1100萬份。根據該組織公布的內容顯示，外流資料不僅涉及一般企業文件，更包含大量高敏感度技術資訊，包括：組裝作業指引（Assembly Instructions）、資料中心架構圖、硬體設計藍圖與電路規格（Hardware Schematics），尤其是攻擊者還聲稱資料內容涉及蘋果、英特爾、Google、NVIDIA（輝達）、戴爾等多家全球科技巨頭，與這些巨頭有相關。事實上，這也不是鴻海第一次遇到資安攻擊危機，該公司位於墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）廠區曾在2020年遭遇DoppelPaymer攻擊，2022年位於提華納（Tijuana）的廠區也曾因勒索軟體導致生產中斷。不過，據了解此次鴻海位於威州的Mount Pleasant廠區近年被視為AI伺服器、高效能運算（HPC）與資料中心基礎設施的重要據點，若該事件最終確認涉及勒索軟體或資料外洩，其衝擊恐將不僅限於單一工廠，而可能進一步波及全球AI與高科技供應鏈。