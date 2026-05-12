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▲許瑋甯當媽後手機裡也很多小孩的照片。（圖／記者吳翊緁攝）

許瑋甯今（12）日出席手機品牌新品發表會，日前恰好是母親節，她在IG分享與好友們相聚的照片，卻不見老公邱澤，她坦言邱澤那天工作到很晚，回家時帶了2束花，至於為什麼是2束？許瑋甯說，「1束是幫兒子送的。」非常浪漫。許瑋甯今年母親節跟朋友一起過，卻不見邱澤，她說當天邱澤工作到晚上，回到家時帶了2束花回家，「1束是幫兒子送的，1束是他自己的。」雖然送花是基本的表現，但能想到要買2束，這份心意已經超越一切。有趣的是，許瑋甯誇獎兒子在聚會中表現得非常大方，還會主動跟她的朋友打招呼，也很能給抱，更厲害的是才10個月已經會走路，許瑋甯忍不住笑喊，「他就是一個很著急的人。」但也因為如此，非常難捕捉到他可愛的畫面，常常會出框，除非是合照他就會對鏡頭笑，許瑋甯模仿起兒子的「職業笑」非常可愛。許瑋甯也說，當了媽媽之後的確變得很愛拍小孩，有時候不小心按下10連拍，大致上看起來都一樣，只有她能看出細節，被問和邱澤比起來誰拍照技術比較好？許瑋甯馬上答，「那當然是我呀！」不過許瑋甯也說，直男視角可愛的是，他們都會覺得「真實」的角度好看，「但我自己是不會這樣拍啦！」許瑋甯自豪兒子比較黏她，雖然也會找爸爸討抱，但最後都還是會回到她身邊，「他們現在有分離焦慮，跟媽媽的黏著度會高一點。」不過她的手機桌布，不是兒子也不是老公，而是外公抱著小時候自己的照片，許瑋甯坦言，雖然也想換成寶寶的照片，但還是想保留自己美好的回憶。許瑋甯開設經紀公司，工作變得很繁忙，不過她認為經紀公司也是另一個小孩，要付出的心力是一樣多的，更需要分配自己的時間，雖然不容易，但目前還算可以平衡，當老闆之後，許瑋甯認為挑戰和當演員時不同，「對我來講，要設身處地站在藝人角度著想，要接的工作、他們的心情、需求，都是滿重要的。」只是她旗下藝人都是女生，目前還沒遇到有緣分的男藝人，但不會簽邱澤，她笑喊，「我們不會互相干涉。」之前公司發布藝人形象照時，有人說李沐簽給她之後五官好像變得更精緻，被質疑整形，許瑋甯馬上變成老闆，直言，「樣貌是隨著經歷在變漂亮的，30歲之前容貌是父母給，30歲之後是自己沉澱出來的，她現在正是綻放的時候。」