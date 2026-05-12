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報案時盡量帶齊契約、對話紀錄、付款證明等相關證據，如果一開始沒帶齊，之後也可以再補交

簽名前務必看清楚！如果文件寫了放棄「民事」權利，日後可能就真的無法要求賠償

醫美診所偷拍風暴持續擴大，北市針對針孔偷拍事件開設之法律諮詢服務昨日上路，北市法務局今日表示，統計至今（12）日下午3時為止，合計105件申訴案，以愛爾麗醫美診所91件最多。針對法務局有關昨日開始的針孔偷拍事件開設之法律諮詢服務首日，法務局整理民眾較常關切問題類型，包括想對偷拍事件提告，要去哪裡報案？要準備什麼資料？法務局表示，去「犯罪發生地」或「被告住居所」的警局或地檢署都可以，就算找錯單位，機關也會幫忙移送轉交。醫美貸款可以要求暫停撥款或停繳嗎？療程有沒有做過有差嗎？法務局建議直接向貸款公司（如中租）說明目前有消費爭議，請求「暫緩撥款給診所」或「暫緩催繳」，若有金融爭議也可向金管會洽詢。至於療程是完全沒做還是做了一半，會直接影響退費比例與雙方權利義務，必須依照當初簽的合約及實際狀況來判斷。針對打團體訴訟嗎？有必要加入自救會嗎？法務局指出，目前消保團體還在評估是否受理本案的團體訴訟。至於是否加入自救會由民眾自行決定；加入的優點是可以共同分攤訴訟費用、收集證據並提高社會關注度，缺點則是人多意見需要時間整合，流程進度可能會比單獨提告來得慢。若診所退費文件上寫了「放棄民刑事權利」，簽了就真的不能告嗎？法務局提醒，。但在「刑事」部分，法律規定提告權利是不能預先放棄的，就算簽了還是能提告，不過這份簽署過的文件，未來可能會成為檢察官辦案或法官判刑輕重的參考依據。法務局統計截至今日下午3時為止件數，愛爾麗91件、聖宜11件、光澤3件、汭恩0件，合計105件。