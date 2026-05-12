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陳聖文遭9公分碎片刺入腹腔 距腎臟僅一步之遙

痛批市府行政怠惰 陳聖文：氣到睡不著

點名蔣萬安出面負責！陳聖文：出事才要管嗎？

台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」發生驚悚意外，一名扮演「吊死鬼」的女性員工遭勒頸導致生命垂危，目前仍陷入重度昏迷。民進黨台北市議員參選人陳聖文也現身說法，揭露自己上個月才在密室逃脫發生大出血意外，並點名台北市長蔣萬安，「人命是用來測試制度有沒有漏洞嗎？」陳聖文昨（11）日在臉書回憶，上月他在玩密室逃脫時，現場一片壓克力玻璃無預警碎裂，長達9公分的利刃狀碎片直接刺進他的側腹部並深入腹腔。當時現場大量出血，緊急送醫後發現碎片已觸及腎臟筋膜，醫師直言若再深一點，恐將刺穿腎臟。陳聖文昨日在臉書曝光受傷照，傷口鮮血淋漓的畫面令人怵目驚心。針對員工命危意外，陳聖文感到無比憤慨。他指出，自己在受傷後便隨即召開記者會，示警密室逃脫產業缺乏法規規範，但台北市政府的反應卻令他寒心，「到今天，台北市政府什麼都沒做。沒有專案、沒有稽查、沒有制度、沒有規範。」陳聖文認為這並非單純巧合，而是完全可以預防的職安事故，「如果市政府在兩個禮拜前，有把這件事情當一回事，今天這個人，可能不會躺在那裡。」面對接連發生的憾事，陳聖文直接點名台北市長蔣萬安，要求其正視新興產業的安全死角，「你要不要出來講清楚，你到底知不知道，台北市現在在發生什麼事？還是這種沒有既有法規的新興產業，就可以放著不管，等出事再說？人命是用來測試制度有沒有漏洞嗎？」要求台北市府給出交代。