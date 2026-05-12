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北市近期爆發「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安指示再進行12行政區大清消，首波8日在中山區進行大清消，昨日北市府也陸續展開其餘11行政區的鼠患防治清消作業。北市環保局長徐世勳今（12）日表示，鼠類偵防師將在明日上線，對外展示實際作為，86人已完成教育訓練。北市議會今日進行警政衛生組質詢，民進黨議員鍾佩玲關切明日將上線鼠類偵防師是否已完成，徐世勳證實，86名消防班同仁已完成教育訓練。鍾佩玲詢問有考慮幫鼠類偵防師加薪或加給嗎？徐世勳表示，他來到環保局之後積極跟中央爭取首都加給，環保局清潔隊在面對北市最多陳抗、垃圾不落地，他希望能提供慰勞的獎勵。衛生局表示，明日將向各界展示鼠類偵防師的實際作為，希望讓市民朋友更了解偵防師針對社區、住家內會進行哪些項目，讓民眾自行評估是否需要偵防師的協助，環保局將推出線上申請表單，讓民眾自行申請。鼠類偵防師為排班制度，各行政區都會有安排鼠類偵防師，民眾申請後，將由各區的偵防師與民眾聯繫敲定時間完成預約。