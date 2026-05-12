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近期醫美診所接連爆出裝設錄影機，疑有偷拍疑雲，引發大眾隱私焦慮。向來有話直說的小禎（胡盈禎）今（12）日出席婦女救援基金會記者會，會後受訪時火大發聲，直言醫美療程中病患常處於無防備狀態，「做醫美時有各種醜態，為什麼到底可以沒經過同意拍攝？」 她坦言自己比任何人都怕被偷拍，決定未來要買偵測器防身。針對偷拍亂象，小禎表示自己目前只去過前夫李進良（阿良）的診所，而李進良診所也已發布自清影片，強調診間絕無裝設監視器。小禎坦言，身為藝人從以前就非常怕被偷拍，「誰會不怕？每個藝人都會怕。」 她自認過去不夠機靈，現在進出飯店或出外景更衣時，都會先用肉眼搜查有無異樣，並計畫添購專業偵測設備。談到數位性暴力，小禎痛心呼籲大眾停止檢討被害人：「有些被害人是未成年、年輕懵懂，甚至是被迫的。試著站在對方的角度想，不下載、不散播、不批評。」小提醒女性要懂得觀察周遭環境、必要時使用偵測器材保護自己，更希望社會能給予被害人更多溫暖，讓惡意影像在第一時間就因無人下載、無人散播而失去傳播力。