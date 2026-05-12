一串香蕉還沒吃完，果皮就迅速冒黑斑、果肉變軟爛，近日有網友分享，將香蕉整串放進保冷袋、再冰進冰箱，放了一週外皮仍維持漂亮黃色，該做法其實是有道理的，關鍵就在於「低溫延緩熟成」與「保冷袋阻隔冷風直吹」，不過香蕉是怕冷水果，保存方式若沒掌握好，仍可能讓果皮更快變黑。
香蕉放保冷袋為何有效？原理是「降溫＋隔絕冷風」
香蕉成熟速度與乙烯、溫度有關。美國加州大學研究指出，香蕉若暴露在低於13°C的環境，可能出現寒害，症狀包括表面變色、果皮暗沉、皮下組織出現深褐色條紋，嚴重時甚至可能影響果肉，也就是說，香蕉直接放進冰箱，低溫雖可放慢成熟速度，但冰箱冷風與乾燥環境也容易讓香蕉外皮出現寒害、變黑。保冷袋的作用，就是在冰箱內形成一層緩衝，減少冷風直接吹到香蕉表皮，同時降低水分散失，因此能延緩外觀劣化。
香蕉怎麼挑？看果皮、蕉柄、果指和觸感
香蕉想放得久，挑選時就要先看熟度。依據農業部香蕉挑選建議，外觀可先觀察果皮、蕉柄與果指狀態，成熟度較佳的香蕉。
果皮：通常光滑飽滿，出現少量細小斑點時口感較好。
蕉柄：則以呈現黃色風味較佳，避免挑選已泛黑、乾枯或皺縮的香蕉。
果指：果指的部分則以飽滿、外緣稜線不明顯者為佳。
觸感上，則可選擇果皮厚、果肉稍軟的香蕉，代表熟度較適合食用；若摸起來過硬，可能還沒完全成熟，若已經過度軟爛、滲液或有異味，則代表熟度已偏高，應盡快食用或避免選購。
還沒熟別急著冰
若香蕉仍偏青、尚未完全成熟，建議先不要急著放進冰箱，可放在陰涼、乾燥、通風處保存，避免陽光直射與悶熱環境。天氣較冷時，也可用紙巾或報紙包覆，降低溫度變化對香蕉表皮的影響。偏青香蕉若太早冷藏，可能影響正常成熟；已轉黃、接近可食用熟度的香蕉，才比較適合透過包覆後冷藏，延長可食用時間。
譚敦慈教香蕉保存：先拆單根、洗淨擦乾再分裝
無毒教母林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾分享香蕉保存法。她建議，買回來的一串香蕉可先拆成單根，接著洗淨、擦乾，再用廚房紙巾包起來，放進夾鏈袋中分裝，並在封袋前把空氣排掉，最後放入冰箱冷藏保存。至於還沒完全成熟、仍偏青的香蕉，譚敦慈則建議先不要急著冰。可先將香蕉一根根分開，避免整串香蕉釋放的乙烯彼此影響、加速一起變黃；保存時也應避免堆疊、壓傷，放在室內通風涼爽處即可。
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香蕉成熟速度與乙烯、溫度有關。美國加州大學研究指出，香蕉若暴露在低於13°C的環境，可能出現寒害，症狀包括表面變色、果皮暗沉、皮下組織出現深褐色條紋，嚴重時甚至可能影響果肉，也就是說，香蕉直接放進冰箱，低溫雖可放慢成熟速度，但冰箱冷風與乾燥環境也容易讓香蕉外皮出現寒害、變黑。保冷袋的作用，就是在冰箱內形成一層緩衝，減少冷風直接吹到香蕉表皮，同時降低水分散失，因此能延緩外觀劣化。
香蕉怎麼挑？看果皮、蕉柄、果指和觸感
香蕉想放得久，挑選時就要先看熟度。依據農業部香蕉挑選建議，外觀可先觀察果皮、蕉柄與果指狀態，成熟度較佳的香蕉。
果皮：通常光滑飽滿，出現少量細小斑點時口感較好。
蕉柄：則以呈現黃色風味較佳，避免挑選已泛黑、乾枯或皺縮的香蕉。
果指：果指的部分則以飽滿、外緣稜線不明顯者為佳。
觸感上，則可選擇果皮厚、果肉稍軟的香蕉，代表熟度較適合食用；若摸起來過硬，可能還沒完全成熟，若已經過度軟爛、滲液或有異味，則代表熟度已偏高，應盡快食用或避免選購。
若香蕉仍偏青、尚未完全成熟，建議先不要急著放進冰箱，可放在陰涼、乾燥、通風處保存，避免陽光直射與悶熱環境。天氣較冷時，也可用紙巾或報紙包覆，降低溫度變化對香蕉表皮的影響。偏青香蕉若太早冷藏，可能影響正常成熟；已轉黃、接近可食用熟度的香蕉，才比較適合透過包覆後冷藏，延長可食用時間。
無毒教母林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾分享香蕉保存法。她建議，買回來的一串香蕉可先拆成單根，接著洗淨、擦乾，再用廚房紙巾包起來，放進夾鏈袋中分裝，並在封袋前把空氣排掉，最後放入冰箱冷藏保存。至於還沒完全成熟、仍偏青的香蕉，譚敦慈則建議先不要急著冰。可先將香蕉一根根分開，避免整串香蕉釋放的乙烯彼此影響、加速一起變黃；保存時也應避免堆疊、壓傷，放在室內通風涼爽處即可。