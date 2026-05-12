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曾隸屬舊傑尼斯事務所的前Jr.成員岡本KAUAN，近日高調宣布將於5月17日在東京歌舞伎町的牛郎店正式出道。由於他過去是實名出面指控創辦人強尼喜多川性侵的重要吹哨者，如今卻與牛郎店大打「前傑尼斯Jr.」的名號來招攬客人，甚至喊話要傑尼斯粉絲集合，引發大批日本網友強烈反彈，痛批他根本是「一邊毀了傑尼斯，一邊又想蹭傑尼斯的光環」。岡本KAUAN在2023年勇敢接受BBC專題報導，實名控訴自己15歲加入公司後，遭遇了多達20次的性侵惡行。他隨後更召開國際記者會，含淚揭露一直以來被視為都市傳說的喜多川戀童癖醜聞。一連串爭議到最後一發不可收拾，徹底終結了稱霸多年的傑尼斯偶像帝國，公司也因此改名並全面重組體制。當時岡本KAUAN還公開痛批，認為繼續延用傑尼斯這個名字只會帶來負面影響，對前東家表現出極大的嫌惡。沒想到時隔大約3年，岡本KAUAN卻因為生計轉戰男公關界。新宿人氣牛郎店「CENTURY」的店長日前在網路發出速報，貼出他身穿黑色亮片西裝的帥氣宣傳照，並在文案中高調貼上「前傑尼斯Jr.」、「傳說級偶像」等標籤。隨後岡本KAUAN本人也轉發這則貼文，興奮迎接粉絲，更表示5月剛好是自己的生日，希望大家能一起前來慶祝。一番操作讓大批日本網友傻眼，留言諷刺：「太荒謬了」、「當初不是說這個名字有負面影響嗎？怎麼現在好意思拿來賺錢」。在網路上迅速瘋傳後，店長透露短短幾天內就收到了超過300封抗議私訊，其中有高達九成的內容都在憤怒控訴，要求店家與岡本KAUAN不要再提及傑尼斯的名稱。由於反對聲浪過於激烈，店家甚至宣布在17日他上班首日會加強維安措施，屆時將對進場客人進行行李安檢與金屬探測，並安排專業的格鬥家擔任現場保全，嚴防任何衝突發生。目前日本網路上的輿論幾乎一面倒都在指責岡本KAUAN，認為他把許多粉絲的美好回憶變成了黑暗的一頁。不過在滿滿的罵聲之中，也有少數網友抱持不同看法，認為職業不分貴賤，岡本KAUAN過去遭到性侵是事實，現在選擇去當牛郎也是個人自由，兩件事情不應該綁在一起相提並論。