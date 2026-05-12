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▲伊能靜參加海峽兩岸中華文化峰會，認為兩岸應該透過共同的語言互相交流民間文化。（圖／翻攝自微博）

女星伊能靜2015年二嫁中國男星秦昊，產下1女，生活及事業跟著轉往對岸，目前一家三口定居上海，她日前受邀參加「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」，受訪時提到回到台北逛百貨公司時，有櫃姐向她感嘆，因為少了中國遊客，百貨公司變得很冷清，不若以往熱絡，此話引起網友兩極看法，有人回擊伊能靜：「她哪隻眼睛看到？」昨（11） 日，伊能靜以台灣同胞身分，為第三屆海峽兩岸中華文化峰會開幕式獻唱〈阿里山的姑娘〉，會後受訪也侃侃而談，認為兩岸應該透過共同的語言互相交流民間文化，其中提及自己前陣子回台北逛百貨公司，櫃姐跟她說「以前大陸同胞來的時候，我們這邊都是滿的，熱熱鬧鬧的，現在就顯得冷清了很多」，表示很懷念那段日子。伊能靜該段發言在社群平台引發討論，一派網友不以為然，「呃，時而去逛台北中山區、信義區，誠品、新光三越明明還是人聲鼎沸，她哪隻眼睛看到冷清？少了陸客，多了日、韓旅客啊」、「那陸客最多的中國，怎麼百貨公司比台灣更冷清」、「我去百貨公司餐廳沒訂位的話真的吃不到...」、「陸客少了是好事！反而迎來了更多的外籍旅客」、「明明人就還是一堆，她是都去哪裡逛啊？」另一派網友認同伊能靜轉述櫃姐所言，指出陸客來台觀光的全盛時期，的確為台灣帶來可觀的經濟效益，櫃姐的心聲不可不重視。