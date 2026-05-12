韓國人氣女團aespa中國籍成員寧寧（Ningning／寧藝卓）近來美貌與實力備受肯定，不僅風光接下GUCCI代言，日前更首度登上「時尚奧斯卡」Met Gala驚豔全球。沒想到，近日寧寧在搭車空檔開IG直播與粉絲聊天時，卻遇到酸民留言嘲諷她「最近總是在露胸」，讓寧寧忍不住當眾收起笑容直球對決，霸氣反擊：「少來身材羞辱那一套！」並且直言：「露了又怎樣？」
寧寧穿背心直播 竟被酸：愛露胸
直播當天，寧寧身穿品牌最新春夏款的粉紫色編織背心，展現隨興的造型。進行到一半時，一名網友在留言區不客氣地質疑：「為什麼最近總是露胸？」面對突如其來的質疑，寧寧先是愣了一下，接著索性大聲把留言唸出來，用英文笑說：「我應該念出這條留言嗎？真的好搞笑。」隨後她嚴肅反擊，自問自答地說：「我哪有，搞什麼鬼，我才沒有！」接著更霸氣表示：「那又怎樣？別來身體羞辱（Body Shaming）那一套。就算我真的露了那又怎樣？每個人都有權利展示自己。」
事實上，寧寧被酸民指責愛露胸的衣著，大多只是小露性感的細肩帶或吊帶裝，並非大尺度服裝。許多網友力挺表示，歐美藝人的穿搭明明更為大膽，酸民卻偏偏對亞裔女性藝人如此苛刻，根本是審美雙標，紛紛開酸：「管很寬耶，有問題去跟品牌方說吧」、「問這個問題的人是活在清朝嗎？」
寧寧過去曾因為「蘋果型身材」被毒舌網民批臃腫，當時為了迎合大眾審美，她一度激烈減重，甚至發生過因為低血糖在工作現場直接暈倒的意外。經歷過體重焦慮後，近年她改變心態，改以增肌雕塑健康體態，打造出充滿力量感的緊實線條。
而這也已經不是寧寧第一次公開抵制網路惡評，今年3月面對酸民攻擊素顏時，她就曾直言不諱地回懟：「我就長這樣！用攻擊別人的時間去聽首歌不好嗎？」多次呼籲外界應該多關注女性的健康，而非一味用體重與穿著來衡量美醜。這次她再度硬起來捍衛穿衣自由，直接回擊網友指點，也讓粉絲大讚非常帥氣。
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直播當天，寧寧身穿品牌最新春夏款的粉紫色編織背心，展現隨興的造型。進行到一半時，一名網友在留言區不客氣地質疑：「為什麼最近總是露胸？」面對突如其來的質疑，寧寧先是愣了一下，接著索性大聲把留言唸出來，用英文笑說：「我應該念出這條留言嗎？真的好搞笑。」隨後她嚴肅反擊，自問自答地說：「我哪有，搞什麼鬼，我才沒有！」接著更霸氣表示：「那又怎樣？別來身體羞辱（Body Shaming）那一套。就算我真的露了那又怎樣？每個人都有權利展示自己。」
事實上，寧寧被酸民指責愛露胸的衣著，大多只是小露性感的細肩帶或吊帶裝，並非大尺度服裝。許多網友力挺表示，歐美藝人的穿搭明明更為大膽，酸民卻偏偏對亞裔女性藝人如此苛刻，根本是審美雙標，紛紛開酸：「管很寬耶，有問題去跟品牌方說吧」、「問這個問題的人是活在清朝嗎？」
寧寧過去曾因為「蘋果型身材」被毒舌網民批臃腫，當時為了迎合大眾審美，她一度激烈減重，甚至發生過因為低血糖在工作現場直接暈倒的意外。經歷過體重焦慮後，近年她改變心態，改以增肌雕塑健康體態，打造出充滿力量感的緊實線條。
而這也已經不是寧寧第一次公開抵制網路惡評，今年3月面對酸民攻擊素顏時，她就曾直言不諱地回懟：「我就長這樣！用攻擊別人的時間去聽首歌不好嗎？」多次呼籲外界應該多關注女性的健康，而非一味用體重與穿著來衡量美醜。這次她再度硬起來捍衛穿衣自由，直接回擊網友指點，也讓粉絲大讚非常帥氣。