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▲本次ARKis演唱會以「方舟」與「末日後的新世界」作為主軸。（圖／量籽計畫提供）

新生代男團ARKis上週六（9日）舉辦首場專場演唱會「ARKis末日方舟：新世紀 ARKpocalypsis：Era One」，除了團員精心準備的SOLO舞台，更邀請到演藝圈前輩、棒棒堂成員敖犬與「小煜」楊奇煜現身助陣，兩人久違合體演出立刻勾起全場粉絲青春回憶，敖犬在台上自嘲「」，而小煜則回想起與團員們建立的革命情感，語重心長說：「。」棒棒堂因團員兵役問題工作全數喊卡，上周敖犬與小煜驚喜現身ARKis的演唱會，並一起演出〈七彩棒棒糖〉，經典男團與新生代同框演出，不僅勾起全場粉絲青春回憶，也讓現場氣氛嗨到最高。其實敖犬與小煜曾在《原子少年2》播出期間擔任流星導師，當時與ARKis成員李東翰所屬的「克卜勒星球」合作演出。對此敖犬感性表示，看見李東翰如今與ARKis團員們融合得這麼好，讓他相當欣慰，也不忘關心問道：「現在還有和以前團員聯絡嗎？」隨後更自虧「我們現在都是有演出才會跟團員聯絡啦！」逗笑全場。小煜則表示，當年和團員們建立起來的革命情感，至今仍維持得很好，他有感而發說：「真的要看清楚身邊的人，因為未來都有可能成為一輩子的朋友。」一番話讓現場氣氛瞬間變得溫暖感性。本次ARKis演唱會以「方舟」與「末日後的新世界」作為主軸，ARKis紛紛化身神獸角色，從開場VCR、舞台設計到視覺動畫皆圍繞完整世界觀打造。團員們一連帶來〈Under the Future〉、〈Hallo!〉、〈Shoot〉、〈末日有我〉代表作品，更特別重新編排歌曲與舞蹈橋段，加入全新隊形與編曲設計，搭配燈光與沉浸式視覺效果，讓現場粉絲們瞬間進入專屬於ARKis的末日宇宙。