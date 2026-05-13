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立法院韓國瑜院長10日率跨黨派立委訪團出發訪問法國，展開國會外交行程，並於台灣時間今（13）日上午完成和法國議員們的最後一場晚宴。特別的是，這場晚宴上，韓國瑜和台灣立委們手拿麥克風高聲唱著知名兒歌〈當我們同在一起〉，氣氛溫馨，韓國瑜也提到，台法友誼就像這首歌一樣，充滿簡單卻真誠的旋律。韓國瑜今發布影片，只見他和綠委林楚茵2人合唱〈當我們同在一起〉，還比出俏皮動作，其他與會人士也跟著節奏拍手，成功炒熱現場氣氛。韓國瑜發文也提到，在法國的最後一夜，和法國議員們歡聚一堂，為友誼高歌一曲！沒想到人在國外，還能靠〈當我們同在一起〉完成另類文化交流 ，台法友誼就像這首歌一樣，充滿簡單卻真誠的旋律。韓國瑜率領的跨黨派代表團，此行赴法國及英國推動國會外交，成員共計10人，包含「中華民國與英國國會聯誼會」會長張嘉郡、「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵、副會長邱議瑩，以及藍委楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋；綠委李柏毅、王義川；白委邱慧洳等。