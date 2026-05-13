全台溼答答！梅雨季第 3 波滯留鋒面於 13 日正式橫掃台灣，氣象專家示警，週三至週五受到「對流列車」效應影響，全台應嚴防雷擊與致災性強降雨。濕度飆升讓除濕機成了 24 小時待命的「吃電怪獸」，新北市環保局與台電特別傳授 4 個省電秘訣，強調只要放對位置、用對方法，不用開整天也能乾爽又省錢。
🟡 專家警告：對流列車接力，雨勢炸到週五
氣象專家林得恩與吳德榮同步提醒，今日受滯留鋒面與西南氣流影響，台灣環境水氣極多，中部以北應特別留意「短延時強降雨」。這波梅雨鋒面預計由北往南移動，降雨高峰將持續到週五（15），直到週六（16）鋒面減弱，各地天氣才會轉趨暖熱、雨勢放緩。
🟡 環保局省電 4 大招：效率除濕「不必開整天」
新北市環保局於臉書專頁「新北i環保」指出，與其讓機器操過頭，不如掌握以下 4 個節電撇步，讓除濕效果事半功倍：
🟡 台電提醒：擺放「中央」最省電，避開 3 禁區
除濕機放對位置，效率能提高不少。台電建議，除濕機應擺在室內空間中央處，並與牆壁、家具、窗簾保持 50 公分以上 的距離，確保空氣流通與散熱安全。同時要避免擺在狹小密閉空間（如衣櫃）、易濺水處或發熱器具旁，且不可在機器上方晾衣服，以免發生過熱危險。
💡 溫馨提醒：
鋒面來襲期間，若除濕機水箱滿了或發生傾斜，應立即斷電處理以防漏電。趁著這波強降雨高峰期，快去檢查家中的除濕機濾網是否乾淨，幫全家人打造一個省錢又乾爽的居家環境！
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氣象專家林得恩與吳德榮同步提醒，今日受滯留鋒面與西南氣流影響，台灣環境水氣極多，中部以北應特別留意「短延時強降雨」。這波梅雨鋒面預計由北往南移動，降雨高峰將持續到週五（15），直到週六（16）鋒面減弱，各地天氣才會轉趨暖熱、雨勢放緩。
新北市環保局於臉書專頁「新北i環保」指出，與其讓機器操過頭，不如掌握以下 4 個節電撇步，讓除濕效果事半功倍：
- 定時功能最關鍵：睡覺時設定運轉 2 至 3 小時即可，避免整夜空轉耗電。
- 兩週清洗濾網：濾網灰塵會阻礙進風，定期清洗能讓除濕機維持最佳效能，還能省下約 10% 電力。
- 開啟自動除濕：讓機器偵測環境濕度自動切換，當濕度達標即停止，避免過度除濕。
- 濕度設定 50%-60%：這是對人體最健康、且能預防黴菌滋生的「黃金濕度」。
除濕機放對位置，效率能提高不少。台電建議，除濕機應擺在室內空間中央處，並與牆壁、家具、窗簾保持 50 公分以上 的距離，確保空氣流通與散熱安全。同時要避免擺在狹小密閉空間（如衣櫃）、易濺水處或發熱器具旁，且不可在機器上方晾衣服，以免發生過熱危險。
- 進階省電秘笈：關窗＋電扇是標配
為了避免機器「做白工」，除濕時務必「關閉門窗」，防止外頭濕氣補給。此外，若能搭配「循環扇」帶動空氣流動，能大幅縮短除濕時間，是內行人才知道的極致省電組合。
鋒面來襲期間，若除濕機水箱滿了或發生傾斜，應立即斷電處理以防漏電。趁著這波強降雨高峰期，快去檢查家中的除濕機濾網是否乾淨，幫全家人打造一個省錢又乾爽的居家環境！