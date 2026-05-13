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▲即將站上高雄巨蛋開唱，理想混蛋也透露新專輯計畫。（圖／何樂音樂提供）

人氣夯團「理想混蛋」成軍9年宣布將於10月17日（六）在高雄巨蛋舉辦《不是因為天氣晴朗才見面》演唱會，繼去年首攻台北小巨蛋演出後，團員們信守承諾與歌迷們相約高雄見。門票將在6月6日（六）早上10:14在KKTIX售票系統全面開賣，前一天14:00至17:00開放永豐貴賓序號優先購票。對於將前往高雄巨蛋開唱，主唱雞丁不僅僅要把演唱會做好，更預告要帶來全新作品。理想混蛋去年11月首次登上台北小巨蛋舉辦演唱會，連續兩晚帶給歌迷美好回憶與精彩演出，就連團員們至今回想起來依舊悸動。被問到花了多久時間整理心情？吉他手阿哲形容：「少說花了3個月才走出來，每天都在滑網路上的精采片段。」鼓手可沛當時更在台上哭到無法自己，直言「我花了兩個月左右的時間整理好自己的心情，真的覺得自己很幸運。這個過程我也一直在慢慢學習要如何冷靜面對一件很大的挑戰。」雞丁則對於追逐夢想有許多感觸，提到：「小巨蛋給我最大的激勵，就是非常真心地相信，看起來再荒唐、再看似不可能的夢想，都能有實現的一天。」他透露自己也學會把一些事情交出去給團員或是其他工作夥伴，「以往的我總會把自己逼到極限、想要每一件事情都掌握好，也會時常讓自己感到焦慮。」如今，雞丁可以放心地把很多的環節設計與願望，交給這些超棒的戰友們去實現與安排，除了感謝身旁所有優秀且專業的夥伴，他也能夠更專注在歌唱跟表演上。即將站上高雄巨蛋開唱，雞丁也透露新專輯計畫，「由於我們現在已經收歌完成、已如火如荼地踏入製作期，我們有把握，可以在高雄巨蛋前讓小混蛋聽到我們的第四張全新專輯！」如此一來，粉絲們就可以在高雄演唱會上聽到很多新歌。至於嘉賓部分，他則埋下伏筆「我們也自己正在瘋狂許願中。」理想混蛋《不是因為天氣晴朗才見面》高雄巨蛋演唱會於10月17日（六）晚上18:00登場，門票在6月6日（六）早上10:14在KKTIX售票系統全面開賣，6月5日（五）14:00~17:00開放永豐貴賓序號可優先購票。