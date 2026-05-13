一年一度的《高雄啤酒音樂節》即將於7月3日至5日登場，並於今（13）日中午12點搶先在ibon售票系統售票，今年再度祭出超豪華韓星卡司，引發粉絲高度關注，其中最受矚目的莫過於TWICE台灣成員子瑜將首次以Solo歌手身份站上高雄啤酒節舞台，接棒師姐娜璉掀起話題，就連啦啦隊女神李雅英、李珠珢也受邀登啤酒節舞台引發熱議。《NOWNEWS今日新聞》也整理全網最完整票價、座位、福利，讓讀者一次看。
啤酒節6種票種全面公開 座位區與站位一次看
官方表示，本次門票將於今日中午12點先開放ibon售票系統中國信託銀行信用卡優先購票，5月14日中午12點則正式全面開賣，今年共規劃6種票種，包括超級搖滾區、搖滾A/B區、搖滾C/D區等座位區，以及搖滾漫遊區、一般站位區與啦啦隊限定票種。官方也同步公開最新座位圖，方便粉絲提早規劃視野與搶票位置，讓不少網友直呼「今年根本神仙陣容」。
除了演出卡司之外，今年主辦單位也推出多項限定福利：購買超級搖滾區與搖滾A/B/C/D區、搖滾漫遊區的觀眾，可於指定期間內以1元加購國際藝人限定小卡套組，並於入場時領取，不過僅限5月13日至5月19日晚間8點前完成購票者才能享有加購資格。此外，一般區觀眾則可兌換啤酒與夢時代百元折價券，數量有限送完為止。
李雅英、李珠珢福利曝光 可抽見面會資格
今年另一大亮點，則是啦啦隊限定票種，購買一般區啦啦隊限定票的粉絲，除了可獲得李雅英與李珠珢專屬限量小卡套組外，還能獲得高雄啤酒音樂節啦啦隊見面會抽獎資格，由於2人在台灣擁有超高人氣，因此相關票種消息曝光後，也讓不少球迷與粉絲提前備戰搶票，官方也特別提醒，所有限定贈品都需於首次驗票入場時領取。
目前官方已公布的演出名單中，7月3日將由子瑜與FLARE U登場；7月4日則有Rain與BTOB接力演出；7月5日則由藝聲與RIIZE壓軸；而人氣啦啦隊成員李雅英與李珠珢則會在3日、4日兩天現身活動，超強韓流陣容加上台灣人氣啦啦隊合體，也讓今年高雄啤酒節被不少網友認為是「最豪華的一屆」。
高雄啤酒音樂節活動資訊
活動時間：7/3、7/4、7/5
活動地點：高雄夢時代前廣場
售票方式：ibon售票系統
售票時間：
2026/5/13 (三) 12:00 中國信託信用卡優先購
2026/5/14 (四) 12:00 全面啟售
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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官方表示，本次門票將於今日中午12點先開放ibon售票系統中國信託銀行信用卡優先購票，5月14日中午12點則正式全面開賣，今年共規劃6種票種，包括超級搖滾區、搖滾A/B區、搖滾C/D區等座位區，以及搖滾漫遊區、一般站位區與啦啦隊限定票種。官方也同步公開最新座位圖，方便粉絲提早規劃視野與搶票位置，讓不少網友直呼「今年根本神仙陣容」。
除了演出卡司之外，今年主辦單位也推出多項限定福利：購買超級搖滾區與搖滾A/B/C/D區、搖滾漫遊區的觀眾，可於指定期間內以1元加購國際藝人限定小卡套組，並於入場時領取，不過僅限5月13日至5月19日晚間8點前完成購票者才能享有加購資格。此外，一般區觀眾則可兌換啤酒與夢時代百元折價券，數量有限送完為止。
今年另一大亮點，則是啦啦隊限定票種，購買一般區啦啦隊限定票的粉絲，除了可獲得李雅英與李珠珢專屬限量小卡套組外，還能獲得高雄啤酒音樂節啦啦隊見面會抽獎資格，由於2人在台灣擁有超高人氣，因此相關票種消息曝光後，也讓不少球迷與粉絲提前備戰搶票，官方也特別提醒，所有限定贈品都需於首次驗票入場時領取。
目前官方已公布的演出名單中，7月3日將由子瑜與FLARE U登場；7月4日則有Rain與BTOB接力演出；7月5日則由藝聲與RIIZE壓軸；而人氣啦啦隊成員李雅英與李珠珢則會在3日、4日兩天現身活動，超強韓流陣容加上台灣人氣啦啦隊合體，也讓今年高雄啤酒節被不少網友認為是「最豪華的一屆」。
高雄啤酒音樂節活動資訊
活動時間：7/3、7/4、7/5
活動地點：高雄夢時代前廣場
售票方式：ibon售票系統
售票時間：
2026/5/13 (三) 12:00 中國信託信用卡優先購
2026/5/14 (四) 12:00 全面啟售
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