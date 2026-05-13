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茶裏王新品「產地標中國」遭抵制！統一集團發聲

▲茶裏王結合特色產地好茶，在即將邁入25年之際推出「世界茗茶選」新系列茶飲，首發主打「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」二款特色茶飲。（圖／統一企業提供）

茶裏王新品「世界茗茶」系列上市！全新瓶裝、限時兩瓶59元

統一企業集團旗下知名茶飲品牌「茶裏王」深受台灣消費者喜愛，近日品牌推出全新口味與包裝，以「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」為首發「世界茗茶選」系列茶。但近期卻被民眾發現，兩款茶飲產地標誌「中國」，在網路引發討論，甚至有人揚言抵制。茶裏王是統一企業於2002年所推出的常溫茶飲料品牌，並以款式多元、便宜高CP值深受台灣人喜愛，今年品牌推出「世界茗茶選」系列茶，並以「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」為首發在全台7-11販售，但就有民眾在Threads發文，提到「7-11愛好者請注意！這陣子開始販售的瓶裝茶裏王，產地是中國！請自行斟酌是否購買」。消息曝光後，瞬間引發社群討論，吸引將近數十萬人瀏覽，甚至有民眾揚言抵制「沒什麼好講的，全系列拒絕購買」、「為什麼不用台灣茶」；但也有人持不同意見認為「他就是進口茶，至少他沒有騙你」、「還好吧？龍井茶本來就是中國的啊」。對此，據了解，茶裏王自2001年上市，採用新鮮生茶葉及「單細胞生茶萃取技術」，搭配低溫萃茶技術，創造出回甘、不澀的現泡茶風味，並以廣告台詞「回甘就像現泡」深植人心，茶裏王系列款式眾多，包括日式無糖綠茶、台式綠茶、四季春茶等，一瓶價格不到30元，在無糖茶市場中佔有一席之位。茶裏王結合特色產地好茶，在即將邁入25年之際推出「世界茗茶選」新系列茶飲，該系列定調具歷史背景茶種與特有風味體驗的原葉好茶，希望帶給全民超商茶飲先前未有的嗅、味覺新享受，首發主打「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」二款特色茶飲，已在2026年5月13日正式於全台7-11發售，嘗鮮價單瓶32元、口味任選任兩瓶59元。茶裏王「正山小種」主打使用世界紅茶原始茶種，結合松煙香與桂圓味，茶韻風格強烈；茶裏王「茉莉龍井」則以千年綠茶種搭配橫州茉莉，採用具有千年歷史的龍井蒙頂綠茶，加上特有窨花工藝，將花香融入茶葉，並以講究窨製工法，提升茗茶與茉莉花香茶韻與層次，兩款更不同以往推出瓶裝，怎料卻因產地問題，引起部分消費者質疑與抵制，目前話題仍在網路上發酵。