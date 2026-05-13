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▲《時人》報導，《穿著PRADA的惡魔2》找來現役空姐譚雅哈契森（左）與梅莉史翠普（右）在片中演出一場逗趣對手戲，譚雅本來以為只是去試鏡爭取拍飛安影片。（圖／翻攝自 IG@people）

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《穿著PRADA的惡魔2》全球各地熱賣，票房早已超越首集。片中最爆笑的橋段之一，就是梅莉史翠普扮演的惡魔主編，過去出差能搭商務艙享盡一切款待，現在因為預算緊縮，只能坐經濟艙，還聽到空姐表示艙內不提供香檳，露出微妙的表情。和她對戲的空姐是貨真價實的空姐，原本以為是參加飛安影片試鏡，竟然就在賣座大片軋上一角。根據《時人》報導，這位在《穿著PRADA的惡魔2》登場的空姐譚雅哈契森，本身就是現役聯航空服人員，她坦言自己一直很想在飛安影片中亮相，看到有試鏡通知，以為聯航在找拍攝飛安影片的演員，馬上就送出試鏡帶，結果在生日當天接到入選通知，完全沒料到並非飛安影片，而是要在好萊塢大片演出。譚雅開心說道：「我當下的反應是，什麼？完全不知道自己到底會面臨怎樣的狀況。」片中譚雅告訴梅莉史翠普扮演的惡魔主編米蘭達，經濟艙內不提供香檳，很多觀眾也是看了片子才知道這個資訊，譚雅則表示：「工作的時候碰到幾乎每一天都會碰到乘客提出類似的要求，我只好回答，這是飛機、不是餐廳。」一般觀眾大都是在銀幕上看到電影明星，不知道實際上拍攝情況，譚雅也是這一次才曉得，他們早上5點接到通告，可能等到下午1點都還沒上戲。他們在工作的時候也是與平常人無異，對人都很親切、希望大家都覺得很舒服。不過梅莉史翠普畢竟在演藝界地位太崇高，譚雅心裡還是會覺得緊張。對於這次拍攝經驗，最困難的一點是，譚雅簽了保密條款，所以在拍攝的那段期間直到片子上映之前，都沒辦法跟親朋好友分享。能夠與梅莉史翠普、安海瑟薇等人在一部好萊塢大片中同台、可以在大銀幕看見自己的身影與署名，真的讓人很難忍住不說，好在現在她終於可以跟身旁親友承認，銀幕上那個空姐就是她。