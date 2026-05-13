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▲北市「鼠類偵防師」正式成軍，分析社區常見老鼠樣態與防治作為。（圖／記者葉政勳攝，2026.05.13）

北市近期爆發鼠患，為協助市民精準落實鼠類防治，北市率全國之先，設置「鼠類偵防師」。北市環保局今(13)日舉行「社區鼠類偵防服務」啟動記者會，正式宣布將於5月15日啟動「社區鼠類偵防服務」，由環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」，以社區居民優先申請。鼠類偵防師分析，社區常見溝鼠、屋頂鼠、小家鼠等3種鼠類，由於不同種類的老鼠有不同的生活習慣與活動路徑，因此需要專業人員參與以進行精準的防治。環保局消毒班班長高健富指出，社區常見溝鼠、屋頂鼠、小家鼠等3種鼠類。溝鼠耳朵較小、尾巴明顯比身體短，背部呈灰褐色，背脊毛色較濃呈黑色，腹部為淺白色。糞粒長約2公分，大多在地面，喜靠水活動，尤其是都市城鎮的下水道與溝渠，有時會於農田草生地活動，生性較為兇悍。由於腿短，不大會攀爬，極少利用水管或樑柱為其活動路徑。高健富表示，屋頂鼠為常見家鼠，體型較小有較大的耳朵，耳朵若向前折可以遮住眼睛，背部大致呈紅褐色，腹部為乳白色，糞粒長約1公分，具攀爬特性，所以大多活動在屋頂天花板樓夾層，大型建築物的管道間利用各種管線活動，有咬斷電纜線之行為。小家鼠則常被誤認為屋頂鼠的幼鼠，可從頭顱比例來判斷，且小家鼠耳朵比例更大，眼睛有點向外突出，背部毛色為灰色，腹部為淺白色，糞粒長約0.5公分，善於利用管線攀爬，因為體積小，也可以入侵抽屜或櫃子，甚至在裡面築巢。高健富也現場分析老鼠活動足跡，例如在公園鼠洞，溝鼠在公園花圃活動，甚至在底下築巢穴，防堵措施是堵石頭、鐵網都可以，若要防治老鼠上來，建議在鼠洞週邊鋪滿小顆鵝卵石，不要讓土壤裸露在外，能把老鼠阻絕於土壤下，全面用石頭鋪平、高度比鼠洞高，老鼠洞挖開之後就會掉落至洞內，能將老鼠堵住。高健富強調，用石頭只是一種建議，是自動填補鼠洞的低維護成本策略，在實施時還是要考慮民眾的成本與意願，選用什麼樣的材料，例如石頭）與預算直接相關，必須考慮民眾的經濟狀態與操作能力，最終採用的方式必須尊重民眾的選擇，防治人員僅提供專業建議並配合民眾的需求。