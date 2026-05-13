雞蛋買回家後是否需要冷藏，是許多家庭關心的問題。對此，老字號蛋行「協興蛋業」詳細解釋，雞蛋是否需要冷藏，關鍵在於購買來源與處理方式。例如超市販售的洗選蛋，必須冷藏以維持新鮮度。同時也公布了「保存3秘訣」，能讓雞蛋的保鮮期拉到最長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雞蛋保存3大秘訣！蛋行一次全說了

協興蛋業昨（12）日在臉書上3種保存雞蛋的重點秘訣，其實雞蛋到底要不要冰？關鍵在於「身世背景」，完整秘訣如下：

秘訣一：購買時注意原本保存環境
若雞蛋在賣場時就放置於冷藏櫃，買回家後應持續冷藏；若購買時為常溫蛋，則可依氣溫決定是否要冷藏，但千萬不要將冷藏蛋退冰後再常溫存放，以免表面因水氣凝結而縮短保鮮期。

▲超市、賣場販售的「洗選蛋」，出廠前經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗掉，因此需要低溫冷藏。（圖／記者葉政勳攝）
▲超市、賣場販售的「洗選蛋」，出廠前經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗掉，因此需要低溫冷藏。（圖／記者葉政勳攝）
秘訣二：散裝蛋放冰箱前不能洗
不少人擔心散裝蛋表面附著髒污，因此放進冰箱冷藏前會先清洗，但實際上水洗後會破壞天然保護膜。正確應以乾布或紙巾輕輕擦拭，再直接冷藏保存。

秘訣三：鈍端朝上、尖端朝下
放入冰箱時，建議大頭（鈍端）朝上、小頭（尖端）朝下，因大頭端有氣室，這樣可以幫助雞蛋呼吸更順暢，延長保鮮期。 

▲若是傳統市場販售的散裝蛋，未經洗選處理，表面的天然保護膜得以保留。（圖／記者潘毅攝）
▲若是傳統市場販售的散裝蛋，未經洗選處理，表面的天然保護膜得以保留。（圖／記者潘毅攝）
超市「洗選蛋」須全程冷藏！保護膜消失是關鍵

協興蛋業解釋，超市、賣場販售的「洗選蛋」，出廠前經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗掉，導致外殼的氣孔暴露在外，細菌（如沙門氏桿菌）更容易入侵，因此洗選蛋應放入低溫冷藏，才能維持新鮮度。

散裝蛋可常溫保存！室溫25度成分水嶺

協興蛋業補充，若是傳統市場販售的散裝蛋，未經洗選處理，表面的天然保護膜得以保留。在天氣陰涼、通風的情況下，可置於廚房陰涼處常溫保存。不過，一旦環境溫度超過 25°C，仍建議放入冰箱冷藏。台灣夏季氣溫經常飆破 30°C，廚房櫥櫃若通風不良，猶如小型烤箱，雞蛋在高溫環境下，新鮮度會呈斷崖式下滑，蛋黃容易散掉，細菌繁殖速度也會加倍。

相關新聞

台中「麵屋一燈」多組客人吃完腹瀉！業者暫停營業：啟動內部調查

台式紫米飯糰在美國爆紅！一顆賣台幣300餡料爆滿　在地人讚便宜

忘記取消訂閱！YTR派「AI助理」幫忙退款　半小時拿到錢：太強了

台中自助餐店改用「AI計算價格」！眾見結帳金額愣：比阿姨還要狠

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...