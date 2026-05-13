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雞蛋保存3大秘訣！蛋行一次全說了

▲超市、賣場販售的「洗選蛋」，出廠前經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗掉，因此需要低溫冷藏。（圖／記者葉政勳攝）

▲若是傳統市場販售的散裝蛋，未經洗選處理，表面的天然保護膜得以保留。（圖／記者潘毅攝）

超市「洗選蛋」須全程冷藏！保護膜消失是關鍵

散裝蛋可常溫保存！室溫25度成分水嶺

雞蛋買回家後是否需要冷藏，是許多家庭關心的問題。對此，老字號蛋行「協興蛋業」詳細解釋，雞蛋是否需要冷藏，關鍵在於購買來源與處理方式。例如。同時也公布了，能讓拉到最長。協興蛋業昨（12）日在臉書上3種保存雞蛋的重點秘訣，其實雞蛋到底要不要冰？關鍵在於，完整秘訣如下：若雞蛋在賣場時就放置於冷藏櫃，買回家後應持續冷藏；若購買時為常溫蛋，則可依氣溫決定是否要冷藏，但千萬不要將冷藏蛋退冰後再常溫存放，以免表面因水氣凝結而縮短保鮮期。不少人擔心散裝蛋表面附著髒污，因此放進冰箱冷藏前會先清洗，但實際上水洗後會破壞天然保護膜。正確應以乾布或紙巾輕輕擦拭，再直接冷藏保存。放入冰箱時，建議大頭（鈍端）朝上、小頭（尖端）朝下，因大頭端有氣室，這樣可以幫助雞蛋呼吸更順暢，延長保鮮期。協興蛋業解釋，超市、賣場販售的「洗選蛋」，出廠前經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗掉，導致外殼的氣孔暴露在外，細菌（如沙門氏桿菌）更容易入侵，因此洗選蛋應放入低溫冷藏，才能維持新鮮度。協興蛋業補充，若是傳統市場販售的散裝蛋，未經洗選處理，表面的天然保護膜得以保留。在天氣陰涼、通風的情況下，可置於廚房陰涼處常溫保存。不過，一旦環境溫度超過 25°C，仍建議放入冰箱冷藏。台灣夏季氣溫經常飆破 30°C，廚房櫥櫃若通風不良，猶如小型烤箱，雞蛋在高溫環境下，新鮮度會呈斷崖式下滑，蛋黃容易散掉，細菌繁殖速度也會加倍。