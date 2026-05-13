《週刊少年JUMP》前總編輯鳥嶋和彥近日在義大利「拿坡里漫畫節」公開批評現代少年漫畫「全是Crap（意旨垃圾、爛貨）」，甚至直接點名《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等作品，引發動漫圈兩派論戰。不過，比起單純批評漫畫內容，許多動漫迷更認為，鳥嶋和彥真正不習慣的，其實是「少年漫畫主角的改變」。
鳥嶋和彥：現在漫畫閱讀門檻提高
鳥嶋和彥直言，過去的《週刊少年JUMP》更強調閱讀流暢度與角色魅力，希望讀者能快速進入故事，但現在太多少年漫畫的文字量、旁白越來越多，閱讀門檻提高，「一頁漫畫應該要在3秒內看完」，過多「解釋性對話」成為這些作品的通病，直指熱門的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》他都不喜歡。
「友情、努力、勝利」 曾是《Jump》黃金公式
回看過去《週刊少年JUMP》的核心精神，長年圍繞著「友情、努力、勝利」，像是《七龍珠》的孫悟空、《航海王》的魯夫、《火影忍者》的鳴人，這些經典主角幾乎都有共同特徵「個性陽光、目標單純、熱血成長、為了夢想」不斷變強。
即使遭遇挫折，故事整體仍充滿「只要努力就能成功」的正向感，直接讓過去的 Jump 漫畫閱讀門檻相對較低，小學生也能快速進入故事世界。然而，近年的少年漫畫卻開始走向完全不同的方向。
現代主角不再陽光 「創傷感」成新世代主流
近年熱門作品中的主角，越來越少出現像魯夫、鳴人這樣典型的熱血少年。像是《咒術迴戰》的虎杖悠仁、《鏈鋸人》的淀治、《進擊的巨人》的艾連、《怪獸8號》的卡夫卡，許多角色都帶有強烈創傷、壓抑與迷惘感，為了讓讀者融入劇情，現在的少年漫畫才多了更多所謂的「解釋性對話」、「回憶片段」。
此外，故事核心也從過去的「我要成為最強」，逐漸變成「我為什麼活著？」、「正義真的存在嗎？」、「努力一定有回報嗎？」甚至開始大量出現角色死亡、灰色價值觀、無力感、情緒崩潰等壓抑的感受，讓人不禁感嘆「以前 《週刊少年JUMP》賣的是夢想，現在賣的是情緒。」
「JUMP+」出現後 漫畫風格開始全面轉型
除了讀者口味改變外，《週刊少年JUMP》本身也正在轉型。近年集英社大力發展數位平台「少年Jump+」，也讓更多實驗性與成人向風格作品開始崛起，包括《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《怪獸8號》等，都是與過去傳統《Jump》王道路線有明顯差異的典型案例。
此外，動畫串流平台興起，也讓漫畫逐漸朝「全球市場」發展。現在一部熱門漫畫的價值，早已不只來自漫畫本身，而是包含動畫、劇場版、公仔、手遊、聯名與全球授權等龐大商業鏈。
老一代漫畫人真正不習慣的 或許是「時代變了」
因此，鳥嶋和彥這次的發言，或許真正反映的並不只是「現代漫畫不好看」。而是當年的《週刊少年JUMP》，曾經代表著一個單純熱血的少年漫畫時代；但如今，當漫畫開始面向全球市場、成人讀者與情緒世代，現在的《週刊少年JUMP》，早已不是過去的《週刊少年JUMP》了。
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鳥嶋和彥直言，過去的《週刊少年JUMP》更強調閱讀流暢度與角色魅力，希望讀者能快速進入故事，但現在太多少年漫畫的文字量、旁白越來越多，閱讀門檻提高，「一頁漫畫應該要在3秒內看完」，過多「解釋性對話」成為這些作品的通病，直指熱門的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》他都不喜歡。
回看過去《週刊少年JUMP》的核心精神，長年圍繞著「友情、努力、勝利」，像是《七龍珠》的孫悟空、《航海王》的魯夫、《火影忍者》的鳴人，這些經典主角幾乎都有共同特徵「個性陽光、目標單純、熱血成長、為了夢想」不斷變強。
即使遭遇挫折，故事整體仍充滿「只要努力就能成功」的正向感，直接讓過去的 Jump 漫畫閱讀門檻相對較低，小學生也能快速進入故事世界。然而，近年的少年漫畫卻開始走向完全不同的方向。
近年熱門作品中的主角，越來越少出現像魯夫、鳴人這樣典型的熱血少年。像是《咒術迴戰》的虎杖悠仁、《鏈鋸人》的淀治、《進擊的巨人》的艾連、《怪獸8號》的卡夫卡，許多角色都帶有強烈創傷、壓抑與迷惘感，為了讓讀者融入劇情，現在的少年漫畫才多了更多所謂的「解釋性對話」、「回憶片段」。
此外，故事核心也從過去的「我要成為最強」，逐漸變成「我為什麼活著？」、「正義真的存在嗎？」、「努力一定有回報嗎？」甚至開始大量出現角色死亡、灰色價值觀、無力感、情緒崩潰等壓抑的感受，讓人不禁感嘆「以前 《週刊少年JUMP》賣的是夢想，現在賣的是情緒。」
除了讀者口味改變外，《週刊少年JUMP》本身也正在轉型。近年集英社大力發展數位平台「少年Jump+」，也讓更多實驗性與成人向風格作品開始崛起，包括《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《怪獸8號》等，都是與過去傳統《Jump》王道路線有明顯差異的典型案例。
此外，動畫串流平台興起，也讓漫畫逐漸朝「全球市場」發展。現在一部熱門漫畫的價值，早已不只來自漫畫本身，而是包含動畫、劇場版、公仔、手遊、聯名與全球授權等龐大商業鏈。
老一代漫畫人真正不習慣的 或許是「時代變了」
因此，鳥嶋和彥這次的發言，或許真正反映的並不只是「現代漫畫不好看」。而是當年的《週刊少年JUMP》，曾經代表著一個單純熱血的少年漫畫時代；但如今，當漫畫開始面向全球市場、成人讀者與情緒世代，現在的《週刊少年JUMP》，早已不是過去的《週刊少年JUMP》了。