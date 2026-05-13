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85度C已經沒人要去了？客揭最大敗筆：戶外一堆人愛抽菸

結果外面座位區坐了一堆鬍渣拖鞋摳腳大叔在抽煙聊天

當年的潮店，現在怎麼變成抽菸阿北群聚地了？」

▲85度C客群轉變話題在論壇備受討論，有不少人指出門市戶外座位區很多人抽菸，導致前往消費意願變低，引起迴響。（圖/Google評價）

85度C顧客愛抽菸慘害生意變差？官方無奈回應認證

公眾場所禁菸，連鎖店也禁菸，其實店員都有在規勸並維持清潔

也只能持續勸導，很多連鎖店戶外的位子都有同樣的困擾。

▲官方無奈表示，公眾場所禁菸，連鎖店也禁菸，其實店員都有在規勸並維持清潔，也只能持續勸導。（圖/Google評價）

而且也不要忘記在騎樓抽菸，最重可是要吃上萬元罰單的哦！

85度C改版持續精進中！生甜甜圈、杜拜巧克力Q餅都超爆紅

▲85度C最近有許多民眾直擊招牌紅色變黃色，官方大轉型改版，從去年8月開始在店內販售生甜甜圈的標誌性招牌。（圖/Threads）

85度C是台灣知名連鎖咖啡蛋糕烘焙專賣店，即便時代變遷，85度C仍然沒被擊敗，近幾年也成功轉型，甚至把烘焙業做得更為出色，靠著生甜甜圈、杜拜巧克力Q餅等商品引起社群話題。不過，就有網友討論「85度C的客群是不是已經轉變了？只剩下一堆愛抽煙的大叔會聚集」結果引起不少人認同，表示現在已經鮮少到85度C消費。有網友在論壇PTT貼文指出「前幾天吃飽要去買個甜點路過85度C，，想當年在安親班吃85度C的蛋糕跟本潮，爸媽也都要用盧的才可以外帶一小顆草莓巧克力蛋糕回家吃，時過境遷，貼文曝光後，甚至也被轉往「Dcard」討論，不少網友紛紛回應不過也有人提到「我家附近的門市大裝修，現在環境超級好欸！還是固定會去買」、「固定都會去買咖啡跟麵包欸，而且我們這邊也沒有戶外座位區了。」對於客人抽菸問題被抱怨，《NOWNEWS》也實際詢問85度C，官方表示：「，但基於以客為尊的立場，也不能趕客人，也有店員因為這樣跟客人起了爭執的客訴，還引來了警察，不過，記者自己住家附近就有85度C的連鎖門市，該門市除了早就已經沒有戶外用餐專區外，現在《菸害防制法》規定，很多咖啡廳、超商的騎樓原則上都是全面禁菸的狀態，記者偶爾也會去買咖啡，基本上沒有聞到什麼菸味，網友的討論，應該只是些許單店的特殊狀況，大部分的門市現在早已跟過去情景不同，事實上，85度C近幾年也持續優化店面精進中，從去年8月開始，店面的招牌翻修變成亮黃色，在台中開出第一間「生甜甜圈研究所店」，後來黃色招牌的85度C也開始擴及全台，至今已經超過20間門市升級販售生甜甜圈，最高紀錄一天限量1200顆，在短短4小時就直接完售。另外搭配杜拜巧克力Q餅的熱潮，85度C也跟上潮流推出自製研發的商品，努力的跟世代接軌，在社群上都是超高熱度討論，記者這麼常去85度C可是連一顆巧克力Q餅都沒買到過，每次問都是完售，顯見其熱度。85度C表示：「官方一直透過這樣的努力，希望是消費者的好鄰居，能作為客人喝咖啡、想吃麵包甜點的首選。」只能說，如果你真的很久沒有去85度C光顧，印象還停在數年前，不妨也可以去翻修過的85度C門市走訪，也許你也會大改觀！