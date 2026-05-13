第37屆金曲獎今（13）日公布入圍名單，本屆共有22,616件作品報名參賽，歌王部分由張震嶽 、周湯豪、盧廣仲、Gummy B、裘德共同角逐。其中陶喆、林宥嘉爆冷槓龜讓不少網友直呼「無法理解」，對此評審團主席黃韻玲直言名單討論很久，對於陶喆落選原因她表示：「也許是曾經太輝煌」，覺得他能寫出更加感動、更棒的音樂作品，對他的期待值更高。
陶喆爆冷槓龜網傻眼 黃韻玲揭原因：曾經太輝煌
陶喆睽違12年推出新專輯《STUPID POP SONGS》，原本被視為金曲大熱門，怎料今天結果公布卻槓龜，讓不少網友跌破眼鏡，直呼「我覺得完全不輸其他入圍作品」、「真的不理解。」對此，黃韻玲受訪時也談到「也許（他）曾經太輝煌，因為他的創作力是非常好的，我們還是期待他帶給我們更多創作」，覺得他能寫出更加感動、更棒的音樂作品，對他的期待值更高。
至於林宥嘉，黃韻玲則認為他這次的專輯已經比去年大躍進非常多，包括唱功、選曲等，但還是要回歸評選機制，就是會有遺珠。黃韻玲解釋評選的關鍵包括希望回到時代感、創造性的完整度，以及技術等等，強調「我們沒有所謂拉票，也拉不動，每個人都有自己的專業、判讀以及對專業的尊重」，並透露歌王部分討論一輪就出爐，顯示評審們有高度共識。
本屆歌王競爭依舊激烈，張震嶽憑著專輯《跟著感覺走》入圍，對此他回應：「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油。聚續做好的音樂，以烈～」而盧廣仲則無厘頭說「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」
周湯豪首爭歌王 嗨喊：努力做喜歡的音樂
周湯豪以《LOVE RAGE HOPE》首度入圍歌王，他感性表示：「從最初的唱跳歌手，再到一路努力做自己喜歡的音樂，累積了很多能量，然後開始全創作、製作……今年因為搖滾專輯首次以歌手身分入圍，老實說還沒反應過來，但知道身邊的人都很開心，這就是我感到最有意義的了，很謝謝大家！」
中國歌手裘德一舉入圍華語男歌手、最佳華語專輯獎、年度專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳編曲人獎、最佳作曲人獎等7大獎，他表示能夠被聽見，真的是很幸運的事。不忘感謝所有參與這張專輯的夥伴、歌迷朋友們，「你們的存在就像我人生荒原裡燃起的一束火，又在風暴裡彼此照亮，這些經歷已經足夠珍貴了。」希望能一直用音樂和大家經歷這個美好的世界。
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陶喆睽違12年推出新專輯《STUPID POP SONGS》，原本被視為金曲大熱門，怎料今天結果公布卻槓龜，讓不少網友跌破眼鏡，直呼「我覺得完全不輸其他入圍作品」、「真的不理解。」對此，黃韻玲受訪時也談到「也許（他）曾經太輝煌，因為他的創作力是非常好的，我們還是期待他帶給我們更多創作」，覺得他能寫出更加感動、更棒的音樂作品，對他的期待值更高。
至於林宥嘉，黃韻玲則認為他這次的專輯已經比去年大躍進非常多，包括唱功、選曲等，但還是要回歸評選機制，就是會有遺珠。黃韻玲解釋評選的關鍵包括希望回到時代感、創造性的完整度，以及技術等等，強調「我們沒有所謂拉票，也拉不動，每個人都有自己的專業、判讀以及對專業的尊重」，並透露歌王部分討論一輪就出爐，顯示評審們有高度共識。
周湯豪首爭歌王 嗨喊：努力做喜歡的音樂
周湯豪以《LOVE RAGE HOPE》首度入圍歌王，他感性表示：「從最初的唱跳歌手，再到一路努力做自己喜歡的音樂，累積了很多能量，然後開始全創作、製作……今年因為搖滾專輯首次以歌手身分入圍，老實說還沒反應過來，但知道身邊的人都很開心，這就是我感到最有意義的了，很謝謝大家！」
中國歌手裘德一舉入圍華語男歌手、最佳華語專輯獎、年度專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳編曲人獎、最佳作曲人獎等7大獎，他表示能夠被聽見，真的是很幸運的事。不忘感謝所有參與這張專輯的夥伴、歌迷朋友們，「你們的存在就像我人生荒原裡燃起的一束火，又在風暴裡彼此照亮，這些經歷已經足夠珍貴了。」希望能一直用音樂和大家經歷這個美好的世界。
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