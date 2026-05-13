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▲LOTTO 樂得全新推出VOLATA 400 閃影跑鞋，結合輕量、透氣、避震三大機能。（圖／翻攝畫面）

隨著路跑賽季即將展開，品牌也推出各式跑鞋滿足跑者需求。義大利的專業運動品牌LOTTO 樂得全新推出VOLATA 400 閃影跑鞋，結合輕量、透氣、避震三大機能，專為追求「穩定推進」與「輕量回饋」的跑者量身打造。無論是針對10K進階訓練，或是初半馬跑者，VOLATA 400 以單足約215g 的輕量優勢與雙重推進科技，協助跑者在馬拉松比賽中挑戰個人最佳成績。對於中長距離跑者而言，每一步的重量都是影響體力的關鍵。LOTTO VOLATA 400 閃影跑鞋在設計上追求輕量化，單足僅約 215g (US7)，有助減輕跑動時的足部負擔。鞋面採用高科技透氣材質，在炎熱的夏季練跑時，有助於雙腳維持乾爽、不悶熱，帶來舒適順暢的跑感。VOLATA 400 的核心亮點在於兼具回彈與推進效率的中底配置。中底採用 ETPU 材質，結合 TPU 推進片設計，形成穩定且流暢的推進系統。ETPU 增加跑者韌彈腳感，帶來Q彈感受，提供良好的避震與回彈，有助吸收落地衝擊並回饋推進動能；TPU 推進片則能提供穩定支撐，提升轉換效率，讓跑者在訓練與競賽過程中維持更順暢的節奏。舒適度與安全性同樣是 LOTTO 關注的焦點。鞋內配備 E-Bound 專業鞋墊，具備高度回彈力，且帶有前腳掌透氣散熱結構，有助調節鞋內溫度。針對喜愛在夜晚練跑的城市跑者，VOLATA 400 加入了反光設計細節，在低光源環境下有助於提升辨識度與夜跑安全性。來自1973年的義大利品牌—LOTTO樂得，以深厚的專業運動背景結合義式美學，展現自信風格與經典魅力。品牌標誌性的鑽石型方塊LOGO，靈感源自網球場與足球場的交會，象徵兩大運動精神的融合與傳承。LOTTO致力於打造兼具專業機能與卓越性能的運動裝備，秉持「Better than your best.超越昨天的自己」的核心精神，不斷突破技術界限，陪伴每一位跑者在挑戰中持續進化。更多商品資訊，請參閱 LOTTO 台灣官網。