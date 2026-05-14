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潘若迪紅到國外 保母泡澡黑歷史也被翻成英文

向太揭異地婚真相 曝向佐郭碧婷私下超常見面

《NOWNEWS今日新聞》今（14）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：富邦悍將啦啦隊人氣成員檸檬靠著一段5秒電臀片掀起網友暴動；「台版席琳狄翁」潘若迪則因街頭拍MV意外被外國網友瘋傳；另外，向太受訪時也首度談到向佐與郭碧婷長期異地婚姻，親揭夫妻私下真實互動。富邦悍將啦啦隊成員檸檬平時經常透過社群分享應援日常，13日她在IG上傳一段僅5秒的電臀影片，短時間內立刻吸引大批網友朝聖，畫面中她身穿黑色削肩短版背心，搭配高腰短褲與毛茸茸尾巴配件，在球場應援時背對鏡頭大秀招牌電臀動作，性感指數瞬間爆表。影片中，檸檬透過低重心深蹲搭配節奏律動，臀部與尾巴配件同步擺動，視覺效果相當強烈，她還俏皮寫下「5秒，就5秒」，讓粉絲看完瞬間失守，留言區狂刷「好厲害」、「這5秒太致命」、「直接投降了」，短短幾秒鐘影片就成功掀起討論，也再次證明她在啦啦隊圈的高人氣。有著「台版席琳狄翁」稱號的潘若迪，近日在街頭拍攝新歌MV時，意外被外國部落客拍下影片PO上Threads，好奇詢問「這位唱跳男子到底是誰」，結果瞬間釣出台灣大批網友熱情介紹，讓潘若迪意外紅到國際。不少網友不只用英文介紹他是藝人、舞蹈老師，甚至連《康熙來了》時期的經典「保母阿蓮泡澡」梗也被翻譯出去，讓其他人笑翻直呼「這種事不用讓全世界知道啦」。潘若迪本人則高EQ親自留言，自介「My name is Eddie Pan, but you can also call me Cline Dion」，結果還被網友抓包把「Celine」少打一個e，意外再添笑點，他也順勢宣傳即將推出的新歌〈尖叫聲〉MV，希望粉絲多多支持。向佐與郭碧婷結婚6年，育有一子一女，不過因工作與孩子教育關係，夫妻長期分居香港與台灣兩地，外界也時常關心兩人感情是否受影響，對此向太陳嵐近日受訪時首度鬆口，強調完全不擔心兒子與媳婦的婚姻狀況。向太透露，只要向佐一有空就會飛來台灣陪伴老婆與小孩，而郭碧婷也經常帶著孩子飛去劇組探班，其實夫妻見面頻率「比外界想像得多很多」，她也提到現在科技發達，每天透過視訊聯絡早已是日常，因此完全不覺得兩人真的像傳統遠距離婚姻，向太更強調夫妻倆只是低調不愛公開私生活，但感情其實一直相當穩定。