《NOWNEWS今日新聞》今（14）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：富邦悍將啦啦隊人氣成員檸檬靠著一段5秒電臀片掀起網友暴動；「台版席琳狄翁」潘若迪則因街頭拍MV意外被外國網友瘋傳；另外，向太受訪時也首度談到向佐與郭碧婷長期異地婚姻，親揭夫妻私下真實互動。
影片中，檸檬透過低重心深蹲搭配節奏律動，臀部與尾巴配件同步擺動，視覺效果相當強烈，她還俏皮寫下「5秒，就5秒」，讓粉絲看完瞬間失守，留言區狂刷「好厲害」、「這5秒太致命」、「直接投降了」，短短幾秒鐘影片就成功掀起討論，也再次證明她在啦啦隊圈的高人氣。
不少網友不只用英文介紹他是藝人、舞蹈老師，甚至連《康熙來了》時期的經典「保母阿蓮泡澡」梗也被翻譯出去，讓其他人笑翻直呼「這種事不用讓全世界知道啦」。潘若迪本人則高EQ親自留言，自介「My name is Eddie Pan, but you can also call me Cline Dion」，結果還被網友抓包把「Celine」少打一個e，意外再添笑點，他也順勢宣傳即將推出的新歌〈尖叫聲〉MV，希望粉絲多多支持。
向太透露，只要向佐一有空就會飛來台灣陪伴老婆與小孩，而郭碧婷也經常帶著孩子飛去劇組探班，其實夫妻見面頻率「比外界想像得多很多」，她也提到現在科技發達，每天透過視訊聯絡早已是日常，因此完全不覺得兩人真的像傳統遠距離婚姻，向太更強調夫妻倆只是低調不愛公開私生活，但感情其實一直相當穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，檸檬透過低重心深蹲搭配節奏律動，臀部與尾巴配件同步擺動，視覺效果相當強烈，她還俏皮寫下「5秒，就5秒」，讓粉絲看完瞬間失守，留言區狂刷「好厲害」、「這5秒太致命」、「直接投降了」，短短幾秒鐘影片就成功掀起討論，也再次證明她在啦啦隊圈的高人氣。
- 潘若迪紅到國外 保母泡澡黑歷史也被翻成英文
不少網友不只用英文介紹他是藝人、舞蹈老師，甚至連《康熙來了》時期的經典「保母阿蓮泡澡」梗也被翻譯出去，讓其他人笑翻直呼「這種事不用讓全世界知道啦」。潘若迪本人則高EQ親自留言，自介「My name is Eddie Pan, but you can also call me Cline Dion」，結果還被網友抓包把「Celine」少打一個e，意外再添笑點，他也順勢宣傳即將推出的新歌〈尖叫聲〉MV，希望粉絲多多支持。
- 向太揭異地婚真相 曝向佐郭碧婷私下超常見面
向太透露，只要向佐一有空就會飛來台灣陪伴老婆與小孩，而郭碧婷也經常帶著孩子飛去劇組探班，其實夫妻見面頻率「比外界想像得多很多」，她也提到現在科技發達，每天透過視訊聯絡早已是日常，因此完全不覺得兩人真的像傳統遠距離婚姻，向太更強調夫妻倆只是低調不愛公開私生活，但感情其實一直相當穩定。