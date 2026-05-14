2026高雄啤酒音樂節將在7月3日至7月5日於高雄夢時代前廣場盛大登場，今年卡司陣容集結超過20組台韓藝人，包括TWICE成員子瑜、韓流天王Rain、RIIZE、SUPER JUNIOR藝聲以及BTOB等人氣歌手，以及限量的李珠珢、李雅英見面會，引發搶購熱潮，活動門票今（14）日中午12點正式於ibon售票系統及全國7-11機台全面開賣，《NOWNEWS今日新聞》也整理全網最完整票價、座位、福利，讓讀者一次看。
高雄啤酒節售票資訊曝光 ibon今12點正式搶票
主辦單位公布，今年高雄啤酒節門票分為中信卡友優先購與一般全面啟售兩階段，昨日已開放中信卡友搶先購票，今日中午12點起則全面對外販售，民眾可透過ibon售票網站或7-ELEVEN ibon機台購買，每位會員每場次限購4張，預計開賣後將掀起一波搶票大戰。
本次票價依區域不同分成3999元、2999元、1999元、1499元及999元，現場票則會再提高500元。超級搖滾區與搖滾A至D區採對號座位，而搖滾漫遊區與一般區則為站席。購買指定票券加1元福利券，還可獲得國際藝人限定小卡、啤酒兌換及夢時代折價券等限定福利。
子瑜、Rain、RIIZE全來了 李珠珢、李雅英見面會限量抽
今年最大亮點之一，就是TWICE成員周子瑜將首度在台帶來Solo演出，7月3日還有FLARE U、玖壹壹、陳芳語同場開唱，7月4日則由Rain與BTOB接力登台，最後一天壓軸卡司包含RIIZE、SUPER JUNIOR藝聲、高爾宣與安心亞等人氣藝人，三天陣容橫跨KPOP與華語樂壇。
除了演唱會演出之外，今年也特別推出啦啦隊限定福利票種，購買指定票券並加購1元福利券，就有機會抽中李珠珢與李雅英見面會資格，每場僅限20人參加，消息曝光後，大批粉絲直呼根本是「隱藏版福利」，也讓啦啦隊票種成為這次最熱門的搶票區域之一。
高雄啤酒音樂節活動資訊
活動時間：7/3、7/4、7/5
活動地點：高雄夢時代前廣場
售票方式：ibon售票系統
售票時間：
2026/5/13 (三) 12:00 中國信託信用卡優先購
2026/5/14 (四) 12:00 全面啟售
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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主辦單位公布，今年高雄啤酒節門票分為中信卡友優先購與一般全面啟售兩階段，昨日已開放中信卡友搶先購票，今日中午12點起則全面對外販售，民眾可透過ibon售票網站或7-ELEVEN ibon機台購買，每位會員每場次限購4張，預計開賣後將掀起一波搶票大戰。
本次票價依區域不同分成3999元、2999元、1999元、1499元及999元，現場票則會再提高500元。超級搖滾區與搖滾A至D區採對號座位，而搖滾漫遊區與一般區則為站席。購買指定票券加1元福利券，還可獲得國際藝人限定小卡、啤酒兌換及夢時代折價券等限定福利。
子瑜、Rain、RIIZE全來了 李珠珢、李雅英見面會限量抽
今年最大亮點之一，就是TWICE成員周子瑜將首度在台帶來Solo演出，7月3日還有FLARE U、玖壹壹、陳芳語同場開唱，7月4日則由Rain與BTOB接力登台，最後一天壓軸卡司包含RIIZE、SUPER JUNIOR藝聲、高爾宣與安心亞等人氣藝人，三天陣容橫跨KPOP與華語樂壇。
除了演唱會演出之外，今年也特別推出啦啦隊限定福利票種，購買指定票券並加購1元福利券，就有機會抽中李珠珢與李雅英見面會資格，每場僅限20人參加，消息曝光後，大批粉絲直呼根本是「隱藏版福利」，也讓啦啦隊票種成為這次最熱門的搶票區域之一。
高雄啤酒音樂節活動資訊
活動時間：7/3、7/4、7/5
活動地點：高雄夢時代前廣場
售票方式：ibon售票系統
售票時間：
2026/5/13 (三) 12:00 中國信託信用卡優先購
2026/5/14 (四) 12:00 全面啟售
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