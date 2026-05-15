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▲BTS成員柾國帳戶中的84億韓元股票差點被騙走。（圖／BTS (방탄소년단)FB）

▲范姜彥豐不解真誠的人為何總是被傷害、利用。（圖／記者嚴俊強攝）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（15）日的娛樂新聞搶先看，資深女歌手蔡幸娟的女兒近日高調在Threads炫富，導致蔡幸娟過往與台塑集團少東王文堯的緋聞又被挖出討論。韓國人氣天團BTS（防彈少年團）的成員柾國在當兵期間遭外洩個資，帳戶裡價值84億韓元的股票險些被詐騙集團賣光。男星范姜彥豐深夜發文，經歷了婚變事件後，他感嘆地說：「為什麼現實中真誠的人總是被利用？」蔡幸娟與前夫謝孔忠的愛女Amanda（謝方易，乳名蛋蛋）因在Threads高調炫富而爆紅，成為網紅，她不僅曬出自己搭私人飛機的美照，更曾開玩笑說「我真的把飛機當公車在搭」，掀起關注。網友因此好奇蔡幸娟的背景，她當年和台塑集團少東王文堯的緋聞也被挖出討論。兩人曾被拍到10天內3度進出同一家飯店，關係似乎很親密。韓國天團BTS成員柾國竟成跨國駭客的肥羊，這起震驚全韓的個資外洩案，揭露了犯罪集團最狡猾的手段，專挑大咖藝人服兵役、無法看手機的空窗期，利用「假門號」奪取數位身分。歹徒不僅駭入政府網站，更企圖搬走柾國名下價值84億韓元（約新台幣2億元） 的股票。隨著中國籍主嫌在曼谷落網遣返，這場涉及總額高達380億韓元的不法掠奪終於止步，也強制南韓金融體系直視那層薄如蟬翼的資安防護。藝人范姜彥豐提告妻子粿粿與王子邱勝翊侵害配偶權官司勝訴，獲賠100萬元，但這對於范姜彥豐破碎的婚姻於事無補，他的心情似乎還是很不好受。昨日深夜范姜彥豐更在IG發文，感嘆：｢有時會想著，為什麼感情裡，認真的人往往會受傷？為什麼現實中真誠的人總是被利用？」引起粉絲關注。