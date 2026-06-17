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遠雄海洋公園表示，希望透過系列活動與特色場景，讓粉絲不只是收藏喜愛角色，更能重新回味《進擊的巨人》的經典時刻，尤其是震撼人心的劇情、龐大的世界觀還有作品中對自由的追尋。
7月1日至8月30日遠雄海洋公園打造全台首座《進擊的巨人》沉浸式主題園區，推出巨人主題摩天輪、限定商店、聯名商品及特色餐點，包括「發現牆內巨人吐司」、象徵首次看見大海的「限定刨冰」，以及莎夏最愛的「巨型熱狗」等，活動期間祭出雙人優惠票1840元起。
今日記者會活動一開始，舞台便以《進擊的巨人》世界觀揭開序幕，現場邀請代表遠雄海洋公園的「調查兵團」帶來熱血演出，搭配巨人元素與主題影片，重現作品中追求自由、跨越城牆的經典精神。
遠雄遊憩表示，過去兩年花蓮接連遭逢地震、颱風等災情，對觀光產業造成巨大衝擊，近期隨著國旅逐步回溫、花蓮國際航線陸續恢復，觀光市場也開始復甦，今年特別以「進擊的夏天」為主題，希望傳達「有些牆，是用來被跨越的」精神，邀請旅客再次走進花蓮，迎接牆外更遼闊的世界。
除了動漫聯名，遠雄海洋公園也宣布，7月1日起啟動「海豚守護基地」試營運，希望未來遊客不只是欣賞海豚演出，更是透過互動體驗認識海洋生態。試營運期間，園區將邀請1000名小朋友宣誓成為首批「海洋守護員」，希望從小扎根保育觀念，讓守護海洋成為旅遊的一部分。
配合暑假檔期，遠雄悅來大飯店推出「山海狂饗曲」住房專案，以二泊七食、池畔派對、深夜食堂及親子體驗打造全包式度假內容。悅樂旅店則推出「PLAY WILD 今晚晚點睡」活動，入住會員有機會抽中虎航沖繩雙人機加酒，另推出花園鰻主題房及限定旅行禮包，希望串聯住宿、樂園與旅遊體驗，共同帶動花蓮暑期觀光。