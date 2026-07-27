我是廣告 請繼續往下閱讀

只有澱粉「續航力不夠」 蛋白質、蔬菜可延長飽足感

肚子餓、外食或餐間嘴饞時，黃意涵建議，可掌握以下 4個原則：

1.掌握211餐盤比例

2.餐間嘴饞可搭配蛋白飲

3.留意健康餐盒陷阱

4.適時搭配保健品

肚子餓就是要吃白飯或麵條？營養師提醒，這種刻板飲食習慣，可能飽得快、餓得更快。且許多人追求健康，經常會吃健康餐盒，但要留意，有些餐盒同時有米飯、南瓜、地瓜或玉米，整體澱粉比例偏高，建議可減少飯量。很多人慣性把「吃澱粉」和「吃飽」畫上等號，營養師黃意涵提醒，真正影響飽足感的，不只有胃裡有沒有食物，更和蛋白質、膳食纖維及血糖穩定度有關。其中，蛋白質更是啟動飽足訊號的關鍵營養素之一。黃意涵指出，研究發現，相較於正常蛋白餐，當餐點中的蛋白質比例提高至 50% 時，餐後4小時的 GLP-1 反應最多可增加約 20%。黃意涵提到，根據發表於《美國臨床營養學雜誌（AJCN）》的一項隨機、雙盲、交叉試驗，研究團隊在總熱量相同、脂肪比例固定的情況下，將餐點的蛋白質比例分為14%、25%、50% 。結果發現，和正常蛋白餐（14%）相比，50% 高蛋白餐不只讓胰高血糖素反應增加116%，和飽足感有關的激素GLP-1、PYY 3-36也增加，同時飢餓感與預期進食慾望也下降。黃意涵總結，白飯、麵條、麵包雖然能很快填飽胃，但如果一餐幾乎只有澱粉，「飽足感續航力通常不夠」。相較之下，蛋白質消化速度較慢，也較能啟動飽足訊號。若再搭配蔬菜中的膳食纖維在胃裡吸水、增加食物體積，延緩胃排空。部分纖維進入腸道後，也會被「腸道菌」利用，產生短鏈脂肪酸，透過腸腦軸的訊息傳遞，幫助降低飢餓感並延長飽足感。不過，黃意涵提醒，研究中的 50% 高蛋白餐屬於實驗設計，並不是建議民眾每天都把一半餐點吃成蛋白質。日常飲食更重要的是比例均衡與可持續性。蛋白質有助於啟動「飽足感」，但身體仍需要蔬菜中的膳食纖維、澱粉提供能量，以及適量油脂維持正常機能。營養師提到，每餐以餐盤比例來安排食物，包括一半蔬菜、4分之1蛋白質、4分之1澱粉為基準，讓飽足感更穩定，也能減少血糖大幅波動。如果下午容易餓，或正餐蛋白質明顯吃不夠，黃意涵說，餐間可補充一杯蛋白飲，幫助「延長飽足感」。相較於直接吃麵包、餅乾或甜食，補充蛋白質也比較不容易造成血糖快速波動。健康餐盒中的南瓜、地瓜、玉米等食材雖然天然健康，但其實都屬於全穀雜糧類，「不是蔬菜。」如果餐盒裡同時有米飯，「整體澱粉比例偏高」。黃意涵認為，可請店家減少飯量，或把其中一種澱粉換成葉菜、菇類、海帶、花椰菜等高纖蔬菜，讓餐盤更接近 211 比例。當餐若澱粉比例偏高，或飯後容易昏沉，可在營養師評估下搭配苦瓜胜肽等保健品，作為飲食管理的輔助，幫助餐後血糖調節。黃意涵表示，想讓飽足感更穩定，關鍵不是完全不吃澱粉，而是不要只靠澱粉填飽肚子。若經常吃完沒多久又餓，或明明吃得不多，體重卻不好控制，都可能代表餐盤比例需要重新調整。建議可諮詢專業營養師，依照個人體重、活動量、外食習慣與生活型態調整。