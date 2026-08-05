2026普發一萬最新進度！2.0「國民支援金」主張全民發放現金10000元，特別條例法案已於立法院一讀通過，但因預算規模高達2360億元，目前仍卡關審查階段。政府提醒民眾，過去中央普發現金1萬專區官網10000.gov.tw已下架，不要誤信網路詐騙假訊息。本文整理8月地方政府自辦加碼「最高發錢10000元」共9筆津貼一次看。
全民關心2026普發一萬最新進度！主張全民每人發放現金10000元的2.0「國民支援金」，特別條例法案已於今年5月在立法院一讀通過，但因預算規模高達2360億元，總體經費龐大且須額外舉債，行政院持保留態度；目前仍卡關在委員會審查階段，並未進入二讀與三讀程序。而過去中央普發現金1萬專區官網10000.gov.tw也已下架，政府提醒民眾，不要誤信網路詐騙訊息。
普發一萬最新進度！全台9地方政府自辦加碼：最高領10000元
全台各地方政府搶先加碼，自辦發出各項津貼補助，最多「每人現金10000元」還有嗎？什麼時候領？《NOWNEWS今日新聞》整理全台8月底前，還有9筆津貼紅包一次看。
◾️即將開始發放：7/27雲林縣林內鄉「每人3600元」、8/3花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」、8/10新竹縣關西鎮「每人5000元」、8/13苗栗縣三灣鄉「每人5000元」、8/15花蓮縣秀林鄉「每人3000元」。
◾️最後領取到8月：花蓮縣光復鄉「每人10000元」至8/10、花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」至8/25、彰化縣花壇鄉「每人6000元」至11/30。
◾️待備查後公告：嘉義縣溪口鄉「每人2000元」。
📌雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：7～8月發放
發放資格：
一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
發放金額：
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
發放時間：
一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。
二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。
三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
2026普發一萬今發錢！林內鄉「每人現金3600元」！領取資格一覽
📌花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」振興經濟禮金：8/3起發放
發放對象：
一、115年4月30日前設籍於花蓮縣鳳林鎮之鎮民。
二、115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。前開發放對象於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放。
發放金額：
禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。
發放時間（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）：
一、自115年8月3日起至115年8月10日，於各里活動中心巡迴發放。
二、115年8月11日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所領取。
三、自115年8月24日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所社會課申辦匯款。
2026普發一萬最新進度！鳳林鎮每人現金3000元 怎麼領取一覽
📌新竹縣關西鎮「每人5000元」振興發展金：8/10起領取
領取對象：
一、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。
二、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在臺居留地址為本鎮地址。
發放金額：
「每人新台幣5000元」振興發展金。
發放時間：
一、8月10日至8月12日各里指定地點領取。
二、8月14日至8月16日，關西鎮公所補發領取。
📌苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金：8/13起發放
發放對象：
一、凡於2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民；新生兒則以2026年4月17日前出生者皆可領取。
二、65歲以上之鄉民及55歲以上原住民，已領有敬老禮金者，將於115年8月10日（星期一）直接匯入原敬老禮金帳戶，不再另行寄發通知單。
發放金額：
「每人5000元」生活補助金。
發放時間：
一、115年8月13日至8月15日於三灣鄉公所及各村活動中心。
二、115年8月17日至115年8月21日於鄉公所財福課補領。
📌花蓮縣秀林鄉「每人3000元」振興經濟禮金：8/15起發放
領取資格：
一、中華民國115年4月30日（含當日）以前出生， 已於出生之日起60日內辦妥出生登記，並設籍於秀林鄉之鄉民。
二、外國人或大陸、香港、澳門籍人為本國國民之配偶，取得居留、長期居留或定居許可， 且居留或定居地址設於秀林鄉者。
三、前款外國人、大陸地區、香港或澳門人民， 經離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。
發放金額：
「每人新台幣3000元」振興經濟禮金。
領取時間：
一、115年8月15日至8月16日於各村指定地點領取。
二、8月17日至8月21日，至秀林多功能集會所補領。
📌花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興經濟禮金：至8/10
領取資格：
2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。
領取金額：
「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。
領取時間：
2026年6月8日至順延8月10日周一截止。
📌花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」振興經濟禮金：至8/25
領取資格
一、115年3月31日（含當日）以前設籍於瑞穗鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
二、115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
三、設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
領取金額
每人發放「新台幣3000元整」。
發放時間
一、7月27日（一）～7月29日（三）於瑞穗鄉青蓮寺。
二、7月30日（四）～8月13日（四）於各村指定社區活動中心。
三、8月14日（五）～8月25日（二）於瑞穗鄉公所。
2026普發一萬最新進度！瑞穗鄉7/27每人領取3000元現金、申請資格
📌彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：至11/30
領取資格：
今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
領取金額：
每人「現金6000元」。
發放時間
一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。
二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。
2026普發一萬加碼！花壇鄉7/20發錢「現金6000元」領取資格
📌嘉義縣溪口鄉「每人2000元」舒活金：預計8月發放
領取資格：
2026年3月1日前設籍且造冊日持續在籍者。
領取金額：
「每人普發2000元」舒活金。
發放時間：
預計8月發放，待嘉義縣政府同意備查後另行公告正式發放時程。
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普發一萬最新進度！全台9地方政府自辦加碼：最高領10000元
全台各地方政府搶先加碼，自辦發出各項津貼補助，最多「每人現金10000元」還有嗎？什麼時候領？《NOWNEWS今日新聞》整理全台8月底前，還有9筆津貼紅包一次看。
◾️即將開始發放：7/27雲林縣林內鄉「每人3600元」、8/3花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」、8/10新竹縣關西鎮「每人5000元」、8/13苗栗縣三灣鄉「每人5000元」、8/15花蓮縣秀林鄉「每人3000元」。
◾️最後領取到8月：花蓮縣光復鄉「每人10000元」至8/10、花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」至8/25、彰化縣花壇鄉「每人6000元」至11/30。
◾️待備查後公告：嘉義縣溪口鄉「每人2000元」。
📌雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：7～8月發放
發放資格：
一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
發放金額：
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
發放時間：
一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。
二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。
三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
2026普發一萬今發錢！林內鄉「每人現金3600元」！領取資格一覽
📌花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」振興經濟禮金：8/3起發放
發放對象：
一、115年4月30日前設籍於花蓮縣鳳林鎮之鎮民。
二、115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。前開發放對象於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放。
發放金額：
禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。
發放時間（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）：
一、自115年8月3日起至115年8月10日，於各里活動中心巡迴發放。
二、115年8月11日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所領取。
三、自115年8月24日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所社會課申辦匯款。
2026普發一萬最新進度！鳳林鎮每人現金3000元 怎麼領取一覽
📌新竹縣關西鎮「每人5000元」振興發展金：8/10起領取
領取對象：
一、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。
二、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在臺居留地址為本鎮地址。
發放金額：
「每人新台幣5000元」振興發展金。
發放時間：
一、8月10日至8月12日各里指定地點領取。
二、8月14日至8月16日，關西鎮公所補發領取。
📌苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金：8/13起發放
發放對象：
一、凡於2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民；新生兒則以2026年4月17日前出生者皆可領取。
二、65歲以上之鄉民及55歲以上原住民，已領有敬老禮金者，將於115年8月10日（星期一）直接匯入原敬老禮金帳戶，不再另行寄發通知單。
發放金額：
「每人5000元」生活補助金。
發放時間：
一、115年8月13日至8月15日於三灣鄉公所及各村活動中心。
二、115年8月17日至115年8月21日於鄉公所財福課補領。
📌花蓮縣秀林鄉「每人3000元」振興經濟禮金：8/15起發放
領取資格：
一、中華民國115年4月30日（含當日）以前出生， 已於出生之日起60日內辦妥出生登記，並設籍於秀林鄉之鄉民。
二、外國人或大陸、香港、澳門籍人為本國國民之配偶，取得居留、長期居留或定居許可， 且居留或定居地址設於秀林鄉者。
三、前款外國人、大陸地區、香港或澳門人民， 經離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。
發放金額：
「每人新台幣3000元」振興經濟禮金。
領取時間：
一、115年8月15日至8月16日於各村指定地點領取。
二、8月17日至8月21日，至秀林多功能集會所補領。
📌花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興經濟禮金：至8/10
領取資格：
2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。
領取金額：
「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。
領取時間：
2026年6月8日至順延8月10日周一截止。
📌花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」振興經濟禮金：至8/25
領取資格
一、115年3月31日（含當日）以前設籍於瑞穗鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
二、115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
三、設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
領取金額
每人發放「新台幣3000元整」。
發放時間
一、7月27日（一）～7月29日（三）於瑞穗鄉青蓮寺。
二、7月30日（四）～8月13日（四）於各村指定社區活動中心。
三、8月14日（五）～8月25日（二）於瑞穗鄉公所。
2026普發一萬最新進度！瑞穗鄉7/27每人領取3000元現金、申請資格
📌彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：至11/30
領取資格：
今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
領取金額：
每人「現金6000元」。
發放時間
一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。
二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。
2026普發一萬加碼！花壇鄉7/20發錢「現金6000元」領取資格
📌嘉義縣溪口鄉「每人2000元」舒活金：預計8月發放
領取資格：
2026年3月1日前設籍且造冊日持續在籍者。
領取金額：
「每人普發2000元」舒活金。
發放時間：
預計8月發放，待嘉義縣政府同意備查後另行公告正式發放時程。
|
縣市
|
地方
|
發放金額
|
發放日期
|
雲林縣
|
林內鄉
|
3600元生活慰助金
|
7月27日至8月9日
8月10日至9月9日
9月14日至12月31日
|
花蓮縣
|
鳳林鎮
|
3000元振興經濟禮金
|
8月3日至8月10日
|
花蓮縣
|
秀林鄉
|
3000元振興經濟禮金
|
8月15日至8月16日
|
花蓮縣
|
光復鄉
|
10000元
馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金
|
6月8日至順延8月10日
|
花蓮縣
|
瑞穗鄉
|
3000元振興經濟禮金
|
7月27日至7月29日
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新竹縣
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關西鎮
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5000元振興發展金
|
8月10日至8月12日
|
苗栗縣
|
三灣鄉
|
5000元生活補助金
|
8月13日至8月15日
8月17日至8月21日
|
彰化縣
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花壇鄉
|
6000元振興經濟禮金
|
7月20日至8月14日
8月19日至11月30日
|
嘉義縣
|
溪口鄉
|
2000元舒活金
|
待審查後公告