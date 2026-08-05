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普發一萬最新進度！全台9地方政府自辦加碼：最高領10000元

雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：7～8月發放

花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」振興經濟禮金：8/3起發放

新竹縣關西鎮「每人5000元」振興發展金：8/10起領取

苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金：8/13起發放

花蓮縣秀林鄉「每人3000元」振興經濟禮金：8/15起發放

花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興經濟禮金：至8/10

花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」振興經濟禮金：至8/25

彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：至11/30

嘉義縣溪口鄉「每人2000元」舒活金：預計8月發放

縣市 地方 發放金額 發放日期 雲林縣 林內鄉 3600元生活慰助金 7月27日至8月9日 8月10日至9月9日 9月14日至12月31日 花蓮縣 鳳林鎮 3000元振興經濟禮金 8月3日至8月10日

8月11日至9月2日

8月24日至9月2日 花蓮縣 秀林鄉 3000元振興經濟禮金 8月15日至8月16日

8月17日至8月21日 花蓮縣 光復鄉 10000元 馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金 6月8日至順延8月10日 花蓮縣 瑞穗鄉 3000元振興經濟禮金 7月27日至7月29日

7月30日至8月13日

8月14日至8月25日 新竹縣 關西鎮 5000元振興發展金 8月10日至8月12日

8月14日至8月16日 苗栗縣 三灣鄉 5000元生活補助金 8月13日至8月15日 8月17日至8月21日 彰化縣 花壇鄉 6000元振興經濟禮金 7月20日至8月14日 8月19日至11月30日 嘉義縣 溪口鄉 2000元舒活金 待審查後公告

2026普發一萬最新進度！2.0「國民支援金」主張全民發放現金10000元，特別條例法案已於立法院一讀通過，但因預算規模高達2360億元，目前仍卡關審查階段。政府提醒民眾，過去中央普發現金1萬專區官網10000.gov.tw已下架，不要誤信網路詐騙假訊息。本文整理8月地方政府自辦加碼「最高發錢10000元」共9筆津貼一次看。全民關心2026普發一萬最新進度！主張全民每人發放現金10000元的2.0「國民支援金」，特別條例法案已於今年5月在立法院一讀通過，但因預算規模高達2360億元，總體經費龐大且須額外舉債，行政院持保留態度；目前仍卡關在委員會審查階段，並未進入二讀與三讀程序。而過去中央普發現金1萬專區官網10000.gov.tw也已下架，政府提醒民眾，不要誤信網路詐騙訊息。全台各地方政府搶先加碼，自辦發出各項津貼補助，最多「每人現金10000元」還有嗎？什麼時候領？《NOWNEWS今日新聞》整理全台8月底前，還有9筆津貼紅包一次看。◾️7/27雲林縣林內鄉「每人3600元」、8/3花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」、8/10新竹縣關西鎮「每人5000元」、8/13苗栗縣三灣鄉「每人5000元」、8/15花蓮縣秀林鄉「每人3000元」。◾️花蓮縣光復鄉「每人10000元」至8/10、花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」至8/25、彰化縣花壇鄉「每人6000元」至11/30。◾️嘉義縣溪口鄉「每人2000元」。一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。一、115年4月30日前設籍於花蓮縣鳳林鎮之鎮民。二、115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。前開發放對象於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放。禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）：一、自115年8月3日起至115年8月10日，於各里活動中心巡迴發放。二、115年8月11日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所領取。三、自115年8月24日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所社會課申辦匯款。一、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。二、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在臺居留地址為本鎮地址。「每人新台幣5000元」振興發展金。一、8月10日至8月12日各里指定地點領取。二、8月14日至8月16日，關西鎮公所補發領取。一、凡於2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民；新生兒則以2026年4月17日前出生者皆可領取。二、65歲以上之鄉民及55歲以上原住民，已領有敬老禮金者，將於115年8月10日（星期一）直接匯入原敬老禮金帳戶，不再另行寄發通知單。「每人5000元」生活補助金。一、115年8月13日至8月15日於三灣鄉公所及各村活動中心。二、115年8月17日至115年8月21日於鄉公所財福課補領。一、中華民國115年4月30日（含當日）以前出生， 已於出生之日起60日內辦妥出生登記，並設籍於秀林鄉之鄉民。二、外國人或大陸、香港、澳門籍人為本國國民之配偶，取得居留、長期居留或定居許可， 且居留或定居地址設於秀林鄉者。三、前款外國人、大陸地區、香港或澳門人民， 經離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。「每人新台幣3000元」振興經濟禮金。一、115年8月15日至8月16日於各村指定地點領取。二、8月17日至8月21日，至秀林多功能集會所補領。2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。2026年6月8日至順延8月10日周一截止。一、115年3月31日（含當日）以前設籍於瑞穗鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。二、115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。三、設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。每人發放「新台幣3000元整」。一、7月27日（一）～7月29日（三）於瑞穗鄉青蓮寺。二、7月30日（四）～8月13日（四）於各村指定社區活動中心。三、8月14日（五）～8月25日（二）於瑞穗鄉公所。今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。每人「現金6000元」。一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。2026年3月1日前設籍且造冊日持續在籍者。「每人普發2000元」舒活金。預計8月發放，待嘉義縣政府同意備查後另行公告正式發放時程。