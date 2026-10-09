寶可夢30週年盛事「PokéXciting! in 台北」明（10）日登場！其中主舞台活動需要事先登記抽籤，沒有抽到入場資格的民眾，也能透過4處大螢幕轉播觀看舞台表演，讓訓練家們不會錯過寶可夢們精彩的表演。
主舞台活動需要抽籤 中籤者90分鐘前報到
寶可夢30週年亞洲最大線下實體活動「PokéXciting! in 台北」，即將在明後兩天（10月10日、10月11日）雙十國慶假期，於台北市信義區香堤大道及周邊盛大登場。為了維護現場安全並讓所有訓練家都能舒適觀賞，主辦單位針對熱門舞台活動實施「事前抽籤制」，官方已於10月7日透過寶可夢官方LINE帳號，傳送中籤訊息及入場憑證給幸運民眾。
擁有入場憑證的民眾，可在活動演出前90分鐘，到指定地點報到及進場，每組含報名者在內最多4人，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。
沒中選周邊仍有活動可參加 大螢幕轉播表演
需要登記與抽籤的舞台項目包含「皮卡丘舞台秀 -EDM-」、「皮卡丘舞台秀-Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」，以及「PokéXciting! 夜間秀」，除此以外的寶可夢遊行「PokéXciting! 遊行」、「POKÉGENIC」互動打卡景點、《Pokémon GO》GO 集章趣、寶可夢見面會、周邊商品販售等活動，不需要入場憑證就能參加。
如果沒有中籤的訓練家，可透過香堤大道周邊的4處大螢幕「轉播觀賞區」，欣賞主舞台的活動，不過為了觀賞民眾的安全及良好的觀賞體驗，「轉播觀賞區」會有人數限制，請民眾們分散各處觀看「PokéXciting! in 台北」舞台表演。另外，10日、11日大台北地區可能會有零星降雨，民眾可攜帶雨具前往活動現場，建議穿著雨衣活動更方便。
「轉播觀賞區」地點
📌活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）
📌新光三越A11與A9之間香堤大道
📌台北市政府東南門廣場
📌信義威秀人行徒步區
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寶可夢30週年亞洲最大線下實體活動「PokéXciting! in 台北」，即將在明後兩天（10月10日、10月11日）雙十國慶假期，於台北市信義區香堤大道及周邊盛大登場。為了維護現場安全並讓所有訓練家都能舒適觀賞，主辦單位針對熱門舞台活動實施「事前抽籤制」，官方已於10月7日透過寶可夢官方LINE帳號，傳送中籤訊息及入場憑證給幸運民眾。
擁有入場憑證的民眾，可在活動演出前90分鐘，到指定地點報到及進場，每組含報名者在內最多4人，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。
需要登記與抽籤的舞台項目包含「皮卡丘舞台秀 -EDM-」、「皮卡丘舞台秀-Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」，以及「PokéXciting! 夜間秀」，除此以外的寶可夢遊行「PokéXciting! 遊行」、「POKÉGENIC」互動打卡景點、《Pokémon GO》GO 集章趣、寶可夢見面會、周邊商品販售等活動，不需要入場憑證就能參加。
如果沒有中籤的訓練家，可透過香堤大道周邊的4處大螢幕「轉播觀賞區」，欣賞主舞台的活動，不過為了觀賞民眾的安全及良好的觀賞體驗，「轉播觀賞區」會有人數限制，請民眾們分散各處觀看「PokéXciting! in 台北」舞台表演。另外，10日、11日大台北地區可能會有零星降雨，民眾可攜帶雨具前往活動現場，建議穿著雨衣活動更方便。
📌活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）
📌新光三越A11與A9之間香堤大道
📌台北市政府東南門廣場
📌信義威秀人行徒步區