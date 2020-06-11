日本放寬商務客入境　傳首波越泰澳紐

（中央社東京11日綜合外電報導）日本受到疫情影響禁示全球逾百國家地區外籍人士入境，目前傳出日本政府有意先對疫情趨緩的越南、泰國、澳洲及紐西蘭4國有條件放寬商務人士入境。首波名單暫無台灣。讀賣新聞日前率先披露相關消息，今天多家日本媒體也報導類似內容。日本富士新聞網（FNN）報導，日本政府正在研議放寬入境限制對象，以商務為目的外國人為主，在入境前及到達日本後，必須接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）PCR檢查，並配合利用智慧型手機保存位置資訊等條件，單日開放200人到250人入境。日本政府首波開放國家暫以泰國、越南、澳洲及紐西蘭為主，近期將跟這4國政府協商，放寬時間點可能落在今夏。全日本新聞網（ANN）報導，日本政府目前原則禁止111個國家地區外國人入境，但針對疫情趨緩的越南、泰國、澳洲及紐西蘭等4國，目前正朝放寬限制進行協議。政府相關人士說，目前正在檢討單日最多讓250名商務人士入境的政策方針，並在入境後要求不搭乘大眾交通工具、配合使用智慧型手機記錄所在位置資訊等。另外，對於日本本國人出境，日本政府也在檢討設置PCR檢查專用設施。日本共同社報導，日本政府近期將召開對策本部會議，彙整出入境限制的放寬政策。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090611