韓國4月新生兒年減逾1成　疫情恐加劇不婚不育

（中央社首爾24日綜合外電報導）許多新人因武漢肺炎疫情推遲婚期，據統計，韓國4月結婚件數較去年大減21.8%，出生人數也較去年同月減少10.4%，少子化與不婚傾向可能因疫情加劇。韓聯社報導，韓國統計廳今天發布4月人口動向，4月結婚件數1萬5670件，較去年同月減少21.8%，也是1981年開始此項統計以來同月最大減幅。離婚件數9259件，則較去年同月減少2.9%。統計廳分析，結婚件數減少，主因考量武漢肺炎疫情，許多新人決定推遲婚期，以及受理結婚登記日數減少影響。出生人數降幅也達到雙位數，少子化傾向今年更加劇，4月新生兒數為2萬3420人，較去年同月減少10.4%。觀察今年以來韓國出生人數降幅，1月年減11.6%、2月年減11.3%、3月年減10.1%，都維持在雙位數減幅。1到4月累計年減10.9%，較去年同期與前年對比的減幅6.9%進一步擴大。韓國出生人數從2015年12月起連續53個月呈現年減，2018年全年出生人數年減8.7%，2019年7.3%，依今年態勢，全年出生人數減幅可能也達到雙位數。4月死亡人數則有2萬4628人，年增3.3%，整體人口數減少1208人，自去年11月以來連續6個月呈現淨減少。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090624