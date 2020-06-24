李顯揚加入在野黨　新加坡第一家族恩怨再度浮上檯面

（中央社新加坡24日綜合外電報導）新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚今天正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。新加坡近來疫情趨緩，總統哈莉瑪（HalimahYacob）昨天接受李顯龍建議解散國會後，選舉局宣布，下屆大選提名日訂於6月30日，7月10日舉行選舉。時隔一日，李顯揚今天高調與新加坡前進黨黨魁陳清木共同現身中峇魯巴剎（Tiong Bahru Market），一同吃早餐。路透社報導，雖然李顯揚加入反對黨，但目前尚不清楚他是否會參與這次國會選舉，與李顯龍擔任秘書長的執政黨人民行動黨競爭。自新加坡1965年獨立以來，人民行動黨一直都是執政黨。李顯揚去年曾表示，人民行動黨已「失去方向」，也表達支持由前人民行動黨國會議員陳清木籌組的新加坡前進黨。李顯龍與李顯揚兄弟失和的導火線主要是兩人對如何處理父親李光耀故居意見分歧。現年68歲的李顯龍認為，應由政府決定如何處理，但弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲則說，應依照父親遺願將其拆除，還指控李顯龍為累積個人政治資本才想保留父親故居。李顯揚及李瑋玲於2017年發表的聲明中稱：「他（李顯龍）受歡迎的程度與李光耀遺留下來的影響力密不可分。」新加坡建國總理李光耀於2015年3月過世，他位於歐思禮路38號的故居拆除與否，始終是外界關注焦點。李顯龍曾說，若政府決定再利用李光耀故居，父親有準備考慮其他方案。李顯龍也強調，自己已迴避政府對於這項議題的討論。領導新加坡30年的李光耀於1945年搬入歐思禮路上的住所，他所帶領的人民行動黨也是在那邊孕育而生。新加坡政府為李光耀故居去留問題成立的委員會於2018年的報告中提出3個選項：保留故居作為國家紀念館、保留部分範圍或全部拆除，並表示，應交由未來的新政府做最後決定。根據地產商估計，具有歷史意義的李光耀故居價值約新幣2400萬元（約新台幣5億962萬元），但李氏家族堅稱，爭執無關金錢。李光耀故居目前由李顯揚持有，李瑋玲目前住在裡面。李顯龍曾表示，父親把故居留給他，他隨後以合理市價賣給李顯揚，並將收益捐給慈善機構。（譯者：侯姿瑩/核稿：林治平）1090624