中國豪雨不歇　安徽3百座水庫水位超出防洪上限

（中央社台北24日電）綜合中國媒體報導，長江流域持續不斷的大雨，已導致安徽省境內大小水庫水位急漲。至23日下午，安徽更有300座水庫的蓄水同時超出防洪限制水位，必須緊急加速洩洪。根據報導，截至23日下午，安徽省六安市因為河水暴漲且漫出堤外，已有多個村莊被淹，且對外交通、通訊及電力均告中斷。官方為此緊急撤離近9500人到安全地帶，但強調到目前為止並未傳出傷亡。安徽省防汛抗旱指揮部辦公室表示，截至23日下午4時，受洪水影響，省內的佛子嶺、磨子潭、白蓮崖、龍河口等大型水庫，已進行緊急洩洪。至於其他水庫，淠河的東源磨子潭觀測站，水位較防洪限制水位大幅高出5.82公尺；其他一些水庫也高出防洪限制水位達2至3公尺。此外，屬中共「革命老區」的安徽省大別山區，連日來因為超大豪雨，導致河道及水庫水位持續上漲。為此，安徽省政府啟動防汛4級應急響應。中國水利部官員預測，長江中下游、珠江流域西江、淮河、太湖等有可能發生超過警戒水位的洪水，部分中小河流更可能發生大洪水，防汛「形勢嚴峻」。中國應急管理部表示，至23日，今年的洪澇災害已造成中國26個省區共1122萬人受災，657.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需要緊急生活救助；另有9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積86.1萬公頃；直接經濟損失人民幣241億元（約新台幣1012億元）。（編輯：邱國強/張淑伶）1090624